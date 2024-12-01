حصاد نوفمبر.. تراجع أسعار الذهب عالميًا وسط تقلبات حادة «تفاصيل»

شهدت أسعار الذهب في الأسواق العالمية انخفاضًا ملحوظًا مع نهاية آخر تعاملات شهر نوفمبر، حيث تراجعت الأوقية بنسبة 3.5%، مسجلة خسائر بنحو 97 دولارًا مقارنة بالشهر السابق.

وتنشر جريدة “الموجز” التفاصيل لـ أسعار السبائك اليوم السبت 30 نوفمبر 2024.

تراجع أسعار الذهب عالميًا في نوفمبر

من ناحيته، أوضح المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعت خلال نوفمبر بنحو 100 جنيه، ليصل أدنى مستوى للجرام إلى 3545 جنيهًا.

ارتفاع سنوي رغم التقلبات

ورغم الانخفاض الأخير، أكد إمبابي أن أسعار الذهب حققت مكاسب سنوية بنحو 28.5% منذ بداية العام، مقارنة بمعدلات ارتفاع بلغت 29.6% في 2010 و31% في 2007، مشيرًا إلى أن التوترات الجيوسياسية، خاصة بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب النزاعات في الشرق الأوسط، عززت من مكانة الذهب كملاذ آمن، ما دفع الأسعار إلى تسجيل مكاسب أسبوعية هي الأكبر خلال العام.

تأثير التوترات الدولية على الذهب

وشهدت الأسواق العالمية تخفيفًا في حدة التوترات بالشرق الأوسط عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، رغم تبادل الطرفين الاتهامات بخرق الاتفاق، ومع ذلك، لا تزال الرهانات مرتفعة بشأن خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل، مما قد يساهم في تعزيز أسعار الذهب مجددًا.

السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها على الذهب

تأثرت أسعار الذهب الشهر الماضي أيضًا بفوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وسط توقعات بسياسات مالية توسعية قد تعيق الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة، ورغم تعيين سكوت بيسنت وزيرًا للخزانة، مما هدّأ الأسواق نسبيًا، إلا أن مسؤولي الفيدرالي ما زالوا مترددين بشأن الاستمرار في سياسة التيسير النقدي، مما يبقي مستقبل أسعار الذهب في حالة من الترقب حتى نهاية العام.

أسعار الذهب

أسعار السبائك الذهبية اليوم

سجلت أسعار السبائك 1000 جرام 4.265.000 جنيه

سجلت أسعار السبائك الذهبية 500 جرام قيمة 2.129.000 جنيه

سعر حجم 250 جراما، اليوم سجل قيمة 1.064.875 جنيه.

سجل ال 100 جرام قيمة 427.700 جنيه.

سجل سعر 50 جراما قيمة 213.900 جنيه.

سجل سعر الأونصة قيمة 133.110 جنيه.

سجلت السبيكة الذهب نصف أونصة قيمة 66.600 جنيه

سجل سعر السبيكة الذهبية 20 جراما نحو 85.640 جنيه

سعر 10 جرامات سجل 42.840 جنيه.

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