سعر الذهب والسبائك.. تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين 2-12-2024 في مصر

سعر الذهب والسبائك اليوم.. شهد سعر الذهب حالة من التراجع في بداية تعاملات اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024, وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 3685 جنيهًا للبيع، و3670 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب والسبائك اليوم

تنشر جريدة “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024, وفقًا لمنصة آي صاغة.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

شهد سعر الذهب عيار 24 اليوم انخفاضًا، وبلغ سعر البيع 4211.5 جنيهًا، وسعر الشراء 4194.25 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم هبوطًا، ليصل سعر البيع إلى 3860.5 جنيهًا، وسعر الشراء 3844.75 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 3685 جنيهًا للبيع، و3670 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 18 اليوم

حقق سعر الذهب عيار 18 اليوم تراجعًا، مسجلًا 3158.5 جنيهًا للبيع، و3145.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 14 اليوم إلى 2456.75 جنيهًا للبيع، و2446.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12 اليوم

هبط سعر الذهب عيار 12 اليوم إلى 2105.75 جنيهًا للبيع، و2097.25 جنيهًا للشراء.

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 9 اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 9 اليوم إلى 1579.25 جنيهًا للبيع، و1572.75 جنيهًا للشراء.

سعر جنيه الذهب اليوم

تراجع سعر جنيه الذهب اليوم إلى 29480 جنيهًا للبيع، و29360 جنيهًا للشراء.

أسعار السبائك الذهبية اليوم

بلغت سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24: 4294.29 جنيهًا.

سجلت سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24: 42,882.86 جنيهًا.

وصلت سبيكة الذهب 15.55 جرام عيار 24: 66,683.14 جنيهًا.

بلغت سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24: 85,765.71 جنيهًا.

سجلت سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24: 428,828.57 جنيهًا.

بلغت سبيكة الذهب 1 كيلو عيار 24: 4,258,285.71 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا اليوم

حقق سعر أوقية الذهب ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 2631.57 دولارًا للبيع، و2631.3 دولارًا للشراء.

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا ملحوظًا خلال شهر نوفمبر، إذ انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بمقدار 95 جنيهًا, وبدأ الشهر عند مستوى 3785 جنيهًا للجرام، وبلغ أدنى مستوياته عند 3545 جنيهًا، لينهي الشهر عند 3690 جنيهًا.

على الصعيد العالمي، تراجعت الأوقية بقيمة 97 دولارًا، من 2747 دولارًا إلى 2650 دولارًا، بحسب تقرير منصة "آي صاغة".

أفاد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، بأن فوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أثر على حركة أسعار الذهب, وتضمنت سياساته الاقتصادية المقترحة فرض رسوم جمركية وخفض الضرائب، مما دفع التضخم للارتفاع وقلل من احتمالات استمرار الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.

اقرأ أيضًا: ميزان الذهب.. تحديث لحظي لـ أسعار المعدن الأصفر وعيار 18 مفاجأة

بعد وقف إطلاق النار في لبنان.. أسعار الذهب في السوق المحلية والعالمية