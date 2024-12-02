تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024

سعر الذهب اليوم.. شهد سعر الذهب تراجعًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024، متأثرة بتقلبات السوق العالمي، وارتفاع الدولار الأمريكي الذي دفع المعدن النفيس إلى الانخفاض بعد سلسلة من الارتفاعات استمرت لأربعة أيام متتالية.

سعر الذهب اليوم

ينشر “الموجز” تحديث سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024, وفقًا لمنصة “آي صاغة”.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم بيعًا بقيمة 4200 جنيه، بينما وصل سعر الشراء إلى 4171.5 جنيه، محققًا تراجعًا قدره 11.5 جنيه.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم بيعًا بـ 3850 جنيه، في حين كان سعر الشراء 3823.75 جنيه، بانخفاض قدره 10.5 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم بيعًا بمقدار 3675 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء 3650 جنيه، محققًا انخفاضًا قدره 10 جنيه.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم للبيع إلى 3150 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء 3128.5 جنيه، مع انخفاض قدره 8.5 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم بيعًا بمقدار 2450 جنيه، وسعر الشراء 2433.25 جنيه، محققًا تراجعًا قدره 6.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 12 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 12 اليوم للبيع إلى 2100 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء 2085.75 جنيه، مع تراجع قدره 5.75 جنيه.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 9 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم بيعًا بمقدار 1575 جنيه، وسعر الشراء 1564.25 جنيه، محققًا انخفاضًا قدره 4.25 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم للبيع إلى 29400 جنيه، في حين بلغ سعر الشراء 29200 جنيه، مسجلًا انخفاضًا قدره 80 جنيه.

سعر الأوقية الذهبية اليوم

سجلت الأوقية الذهبية اليوم بيعًا بمقدار 2635.17 دولار، بينما كان سعر الشراء 2634.9 دولار، بتراجع قدره 0.25 دولار.

أوضح المحلل الاستراتيجي في "آي جي"، ييب جون رونغ، أن عمليات جني الأرباح كانت السبب الرئيسي وراء تراجع الذهب في الآونة الأخيرة، خاصة في ظل انخفاض المخاطر الجيوسياسية, مشيرًا إلى أن قوة الدولار الأمريكي لعبت دورًا مهمًا في زيادة تكلفة الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

يتابع المستثمرون عن كثب البيانات الاقتصادية الأمريكية المنتظرة هذا الأسبوع، والتي من شأنها التأثير في توقعات السوق بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي, إذ يتوقع أن تنخفض الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر بنسبة 67.1% وفقًا لأداة رصد السوق.

في حال تم الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، فمن المحتمل أن تشهد أسعار الذهب مزيدًا من الضغوط، إذ أن الزيادة في أسعار الفائدة تقلل من جاذبية الذهب الذي لا يحقق عوائد.

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