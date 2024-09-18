أسعار المعدن الأصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 18-9-2024 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024، شهد مجموعة من التطورات في الساعات الأخيرة، بالتزامن مع عدم استقرار الأسعار التي عرفها المعدن الأصفر في الفترة الأخيرة.

سعر جرام الذهب عيار 21 مباشر الآن

وكان سعر الذهب قد شهد انخفاضًا خلال التعاملات المسائية أمس الثلاثاء في محلات الصاغة والذهب، ليخسر سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5 جنيهات تضاف لخسائره منذ الصباح.

وفي هذا السياق، يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 18-9-2024.

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوى العالمي، فقد شهدت أسعار الذهب عالميًا ارتفاعًا للجلسة الثالثة على التوالي، محققةً أعلى مستوى تاريخي جديد مع بدء تداولات الأسبوع، وذلك قبل اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، في وقت تواجه فيه الأسواق تراجعًا في قيمة الدولار وارتفاعًا في الطلب على الملاذات الآمنة.

وخلال الأسبوع الماضي، شهد الذهب ارتفاعًا بنسبة 3.3%، تزامنًا مع تقارير إعلامية أشارت إلى احتمالية خفض البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، فغي حين أدى تأثير العطلات في الصين واليابان وإندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية إلى انخفاض أحجام التداول، بينما تراجع الدولار الأمريكي بنسبة 0.5%، مسجلاً أدنى مستوى له خلال أسبوع, وجاء هذا التراجع في الدولار ساهم بشكل كبير في دعم أسعار الذهب نظرًا للعلاقة العكسية بينهما.

سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن

وسعر بيع جرام الذهب عيار ١٨ اليوم في مصر نحو ٢٩٦١ جنيها، ولكن سعر شراء عيار ١٨ تداول عند نحو ٢٩٥٢ جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

سعر بيع الذهب عيار ٢١ الآن في مصر نحو ٣٤٥٥ جنيها وسعر شراء الذهب عيار ٢١ نحو ٣٤٤٥ جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن

سعر بيع الذهب عيار ٢٤ اليوم في مصر نحو ٣٩٤٨ جنيها، وسعر شراء جرام الذهب عيار ٢٤ نحو ٣٩٧٣ جنيها.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,651

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 23,080

جنية الذهب 8ج عيار 21: 37,284

جنية الذهب 8ج عيار 22: 39,059

جنية الذهب 8ج عيار 24: 42,610

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 45,628

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام : 90,635

سعر سبيكة الذهب أوقية: 134,819

سبيكة الذهب نصف أونصة: 70,614

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة : 140,538

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 225,033

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام : 449,179

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 53,220

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,469,595

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,238,792

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