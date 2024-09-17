المعدن الأصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في مصر
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024، من المواضيع الهامة التي تحظى باهتمام كبير في مصر، إذ يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة تطورات المعدن الأصفر لحظة بلحظة.
سعر جرام الذهب عيار 21 مباشر الآن
يذكر أن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات المصرية كانت قد كشفت عن تراجع متوسط سعر الذهب خلال التعاملات المسائية أمس الإثنين، إذ انخفض متوسط سعر الجرام بنحو 10 جنيهات، ومع هذه التطورات، يستعرض الموجز في السطور التالية تفاصيل سعر الذهب اليوم في مصر.
أسعار الذهب عالميا
وعلى المستوى العالمي، سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق، أمس الاثنين وسط رهانات متزايدة على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة بهامش أكبر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في حين كما حفزت التقارير عن محاولة اغتيال ثانية للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب بعض الطلب على الملاذات الآمنة، على الرغم من أن ترامب لم يصب بأذى على ما يبدو، وتم القبض على المهاجم.
وفي السياق، ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.4٪ إلى أعلى مستوى قياسي عند 2589.02 دولارًا للأوقية، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي في ديسمبر بنسبة 0.1٪ إلى 2613.70 دولارًا للأوقية.
سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن
- وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات إلى 2979 جنيهات للبيع و2962 جنيها للشراء (السعر غير شامل المصنعية أو الدمغة).
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن
- وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات إلى 3475 جنيها للبيع و3455 جنيهًا للشراء (السعر غير شامل المصنعية أو الدمغة).
سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن
- وصل سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات إلى 3971 جنيها للبيع و3949 جنيها للشراء (السعر غير شامل المصنعية أو الدمغة).
سعر الذهب والسبائك اليوم
- سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,711
- سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 23,199
- جنية الذهب 8ج عيار 21: 37,476
- جنية الذهب 8ج عيار 22: 39,261
- جنية الذهب 8ج عيار 24: 42,830
- سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 45,864
- سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 91,103
- سعر سبيكة الذهب أوقية: 135,515
- سبيكة الذهب نصف أونصة: 70,979
- سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 141,264
- سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 226,195
- سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 451,497
- سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 53,494
- سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,492,666
- سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,250,348
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