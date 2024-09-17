المعدن الأصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024، من المواضيع الهامة التي تحظى باهتمام كبير في مصر، إذ يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة تطورات المعدن الأصفر لحظة بلحظة.

سعر جرام الذهب عيار 21 مباشر الآن

يذكر أن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات المصرية كانت قد كشفت عن تراجع متوسط سعر الذهب خلال التعاملات المسائية أمس الإثنين، إذ انخفض متوسط سعر الجرام بنحو 10 جنيهات، ومع هذه التطورات، يستعرض الموجز في السطور التالية تفاصيل سعر الذهب اليوم في مصر.

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوى العالمي، سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق، أمس الاثنين وسط رهانات متزايدة على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة بهامش أكبر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في حين كما حفزت التقارير عن محاولة اغتيال ثانية للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب بعض الطلب على الملاذات الآمنة، على الرغم من أن ترامب لم يصب بأذى على ما يبدو، وتم القبض على المهاجم.

وفي السياق، ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.4٪ إلى أعلى مستوى قياسي عند 2589.02 دولارًا للأوقية، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي في ديسمبر بنسبة 0.1٪ إلى 2613.70 دولارًا للأوقية.

‎سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن

وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات إلى 2979 جنيهات للبيع و2962 جنيها للشراء (السعر غير شامل المصنعية أو الدمغة).

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات إلى 3475 جنيها للبيع و3455 جنيهًا للشراء (السعر غير شامل المصنعية أو الدمغة).

سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن

وصل سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات إلى 3971 جنيها للبيع و3949 جنيها للشراء (السعر غير شامل المصنعية أو الدمغة).

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,711

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 23,199

جنية الذهب 8ج عيار 21: 37,476

جنية الذهب 8ج عيار 22: 39,261

جنية الذهب 8ج عيار 24: 42,830

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 45,864

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 91,103

سعر سبيكة الذهب أوقية: 135,515

سبيكة الذهب نصف أونصة: 70,979

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 141,264

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 226,195

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 451,497

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 53,494

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,492,666

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,250,348

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