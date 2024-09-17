أسعار الذهب عالميًا تصل إلى أعلى مستوى لها قبل اجتماع الفيدرالي

شهدت أسعار الذهب عالميًا ارتفاعًا للجلسة الثالثة على التوالي، محققةً أعلى مستوى تاريخي جديد مع بدء تداولات الأسبوع. جاء هذا الارتفاع قبل اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، في وقت تواجه فيه الأسواق تراجعًا في قيمة الدولار وارتفاعًا في الطلب على الملاذات الآمنة.

سجل سعر أونصة الذهب خلال تداولات اليوم أمس الاثنين ارتفاعًا بنسبة 0.3%، مسجلةً أعلى مستوى تاريخي عند 2589 دولارًا، بعد أن بدأت التداولات عند 2578 دولارًا، لتتداول حاليًا عند 2587 دولارًا، وفقًا لتحليل جولد بيليون.

أسعار الذهب عالميًا

تعتبر متابعة أسعار الذهب عالميًا من الأمور البارزة في الأسواق المالية، خاصة مع التغيرات المستمرة التي تشهدها هذه الأسعا, لذا ترصد جريدة “الموجز” تطورات أسعار الذهب عالميًا خلال تداولات الأسبوع.

ارتفاع أسعار الذهب

شهد الذهب ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.3%، تزامنًا مع تقارير إعلامية أشارت إلى احتمالية خفض البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

أدى تأثير العطلات في الصين واليابان وإندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية إلى انخفاض أحجام التداول، بينما تراجع الدولار الأمريكي بنسبة 0.5%، مسجلاً أدنى مستوى له خلال أسبوع, وجاء هذا التراجع في الدولار ساهم بشكل كبير في دعم أسعار الذهب نظرًا للعلاقة العكسية بينهما.

تأثير خفض أسعار الفائدة

أدى تزايد احتمال خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس إلى ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض مستويات الدولار, ويتأثر الذهب بتراجع أسعار الفائدة لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الذهب الذي لا يقدم عوائد لحائزيه.

ستتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى البنك الفيدرالي، مع تصاعد التكهنات حول احتمالية خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقرر يومي 17 و18 سبتمبر، بالإضافة إلى التوقعات بشأن وتيرة التخفيضات المستقبلية, وفقًا لمؤسسة “جولد بيلون”.

قرارات البنوك المركزية

سيتابع المستثمرون أيضًا قرارات السياسة النقدية وأسعار الفائدة التي سيعلن عنها البنك المركزي البريطاني والبنك المركزي الياباني في وقت لاحق من هذا الأسبوع, وتشير الأسواق حاليًا إلى احتمال بنسبة 59% لخفض 50 نقطة أساس يوم الأربعاء، وفقًا لأداة «CME FedWatch».

أسعار الذهب

ويعد هذا الخفض الأول لأسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي منذ عام 2020, إذ أظهرت البيانات الأخيرة عن الاقتصاد الأمريكي تحسنًا في ثقة المستهلكين في سبتمبر، رغم بقاء الحذر قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

من جهة أخرى، زاد الطلب على الذهب كملاذ آمن بعد تقارير عن محاولة اغتيال ثانية للمرشح الرئاسي دونالد ترامب, واستمرار عدم اليقين حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية ساهم في تسجيل الذهب لمستويات قياسية.

نشاط المضاربة على الذهب

أظهرت بيانات لجنة تداول السلع الآجلة زيادة في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية، حيث ارتفعت بمقدار 849 عقدًا مقارنة بالتقرير السابق، بينما زادت عقود البيع بمقدار 5906 عقود. يعكس هذا التوجه ارتفاع الطلب على الاستثمار في الذهب، مع استمرار ترقب الأسواق لاجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي وما سيترتب عليه من تأثيرات على تحركات العملات والسلع خلال الفترة المتبقية من العام.

أسعار الذهب عالميًا

تستمر الأسواق في متابعة تطورات أسعار الذهب بعناية، نظرًا للتأثيرات المتوقعة لقرارات الفيدرالي الأمريكي والعوامل السياسية على أسواق الذهب والمعادن الأخرى.

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