أسعار العملات الأجنبيه مقابل الجنيه اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصرفي عن تحديث أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024, والتي شهدت حالة من الاستقرار النسبي في أغلب البنوك.
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
تنشر جريدة “الموجز” متوسط أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024, وفقًا للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.
سعر الدولار الأمريكي اليوم
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم نحو 49.56 جنيهًا للشراء و 49.65 جنيهًا للبيع.
سعر اليورو اليوم
استقر سعر اليورو اليوم عند 52.37 جنيهًا للشراء و 52.53 جنيهًا للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم
شهد سعر الجنيه الإسترليني اليوم 63.08 جنيهًا للشراء و 63.26 جنيهًا للبيع.
سعر اليوان الصيني اليوم
حافظ سعر اليوان الصيني اليوم إلى 6.84 جنيهًا للشراء و 6.86 جنيهًا للبيع.
سعر الفرنك السويسري اليوم
وصل سعر الفرنك السويسري اليوم إلى 56.34 جنيهًا للشراء و 56.19 جنيهًا للبيع.
سعر الكرونة الدنماركية اليوم
بلغ سعر الكرونة الدنماركية اليوم 7.04 جنيهًا للشراء و 7.02 جنيهًا للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم
حافظ سعر الدينار الكويتي اليوم على 161.36 جنيهًا للشراء و 161.73 جنيهًا للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم
وصل سعر الريال السعودي اليوم إلى 13.19 جنيهًا للشراء و 13.22 جنيهًا للبيع.
سعر الدينار الأردني اليوم
تراوح سعر الدينار الأردني اليوم بين 69.75 جنيهًا للشراء و 70.14 جنيهًا للبيع.
سعر الدينار البحريني اليوم
سجل سعر الدينار البحريني اليوم 131.35 جنيهًا للشراء و 131.72 جنيهًا للبيع.
سعر الريال القطري اليوم
استقر سعر الريال القطري اليوم عند 13.58 جنيهًا للشراء و 13.62 جنيهًا للبيع.
سعر الريال العماني اليوم
وصل سعر الريال العماني اليوم إلى 128.63 جنيهًا للشراء و 128.99 جنيهًا للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم
شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.49 جنيهًا للشراء و 13.52 جنيهًا للبيع.
سعر الكرونة السويدية اليوم
استقر سعر الكرونة السويدية اليوم عند 4.56 جنيهًا للشراء و 4.53 جنيهًا للبيع.
سعر الكرونة النرويجية اليوم
وصل سعر الكرونة النرويجية اليوم إلى 4.51 جنيهًا للشراء و 4.44 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار الكندي اليوم
بلغ سعر الدولار الكندي اليوم 35.44 جنيهًا للشراء و 35.33 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار الأسترالي اليوم
سجل سعر الدولار الأسترالي اليوم 32.24 جنيهًا للشراء و 32.35 جنيهًا للبيع.
سعر الين الياباني اليوم
تراوح سعر الين الياباني اليوم بين 0.33 جنيهًا للشراء و 0.33 جنيهًا للبيع.
سعر الباهت التايلاندي اليوم
استقر سعر الباهت التايلاندي اليوم عند 1.44 جنيهًا للشراء و 1.45 جنيهًا للبيع.
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سعر الجنيه الاسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية
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