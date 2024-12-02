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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

أسعار العملات الأجنبيه مقابل الجنيه اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024

أسعار العملات مقابل
أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصرفي عن تحديث أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024, والتي شهدت حالة من الاستقرار النسبي في أغلب البنوك.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

تنشر جريدة “الموجزمتوسط أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024, وفقًا للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

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سعر الدولار الأمريكي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم نحو 49.56 جنيهًا للشراء و 49.65 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

استقر سعر اليورو اليوم عند 52.37 جنيهًا للشراء و 52.53 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

شهد سعر الجنيه الإسترليني اليوم 63.08 جنيهًا للشراء و 63.26 جنيهًا للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم

حافظ سعر اليوان الصيني اليوم إلى 6.84 جنيهًا للشراء و 6.86 جنيهًا للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم

وصل سعر الفرنك السويسري اليوم إلى 56.34 جنيهًا للشراء و 56.19 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة الدنماركية اليوم

بلغ سعر الكرونة الدنماركية اليوم 7.04 جنيهًا للشراء و 7.02 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

حافظ سعر الدينار الكويتي اليوم على 161.36 جنيهًا للشراء و 161.73 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم

سعر الريال السعودي اليوم

وصل سعر الريال السعودي اليوم إلى 13.19 جنيهًا للشراء و 13.22 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم

تراوح سعر الدينار الأردني اليوم بين 69.75 جنيهًا للشراء و 70.14 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم

سجل سعر الدينار البحريني اليوم 131.35 جنيهًا للشراء و 131.72 جنيهًا للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

استقر سعر الريال القطري اليوم عند 13.58 جنيهًا للشراء و 13.62 جنيهًا للبيع.

سعر الريال العماني اليوم

وصل سعر الريال العماني اليوم إلى 128.63 جنيهًا للشراء و 128.99 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.49 جنيهًا للشراء و 13.52 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة السويدية اليوم

استقر سعر الكرونة السويدية اليوم عند 4.56 جنيهًا للشراء و 4.53 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة النرويجية اليوم

وصل سعر الكرونة النرويجية اليوم إلى 4.51 جنيهًا للشراء و 4.44 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الكندي اليوم

بلغ سعر الدولار الكندي اليوم 35.44 جنيهًا للشراء و 35.33 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الأسترالي اليوم

سجل سعر الدولار الأسترالي اليوم 32.24 جنيهًا للشراء و 32.35 جنيهًا للبيع.

سعر الين الياباني اليوم

تراوح سعر الين الياباني اليوم بين 0.33 جنيهًا للشراء و 0.33 جنيهًا للبيع.

سعر الباهت التايلاندي اليوم

استقر سعر الباهت التايلاندي اليوم عند 1.44 جنيهًا للشراء و 1.45 جنيهًا للبيع.

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