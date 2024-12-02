أسعار العملات الأجنبيه مقابل الجنيه اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصرفي عن تحديث أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024, والتي شهدت حالة من الاستقرار النسبي في أغلب البنوك.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

تنشر جريدة “الموجز” متوسط أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024, وفقًا للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار الأمريكي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم نحو 49.56 جنيهًا للشراء و 49.65 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

استقر سعر اليورو اليوم عند 52.37 جنيهًا للشراء و 52.53 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

شهد سعر الجنيه الإسترليني اليوم 63.08 جنيهًا للشراء و 63.26 جنيهًا للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم

حافظ سعر اليوان الصيني اليوم إلى 6.84 جنيهًا للشراء و 6.86 جنيهًا للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم

وصل سعر الفرنك السويسري اليوم إلى 56.34 جنيهًا للشراء و 56.19 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة الدنماركية اليوم

بلغ سعر الكرونة الدنماركية اليوم 7.04 جنيهًا للشراء و 7.02 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

حافظ سعر الدينار الكويتي اليوم على 161.36 جنيهًا للشراء و 161.73 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم

سعر الريال السعودي اليوم

وصل سعر الريال السعودي اليوم إلى 13.19 جنيهًا للشراء و 13.22 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم

تراوح سعر الدينار الأردني اليوم بين 69.75 جنيهًا للشراء و 70.14 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم

سجل سعر الدينار البحريني اليوم 131.35 جنيهًا للشراء و 131.72 جنيهًا للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

استقر سعر الريال القطري اليوم عند 13.58 جنيهًا للشراء و 13.62 جنيهًا للبيع.

سعر الريال العماني اليوم

وصل سعر الريال العماني اليوم إلى 128.63 جنيهًا للشراء و 128.99 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.49 جنيهًا للشراء و 13.52 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة السويدية اليوم

استقر سعر الكرونة السويدية اليوم عند 4.56 جنيهًا للشراء و 4.53 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة النرويجية اليوم

وصل سعر الكرونة النرويجية اليوم إلى 4.51 جنيهًا للشراء و 4.44 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الكندي اليوم

بلغ سعر الدولار الكندي اليوم 35.44 جنيهًا للشراء و 35.33 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الأسترالي اليوم

سجل سعر الدولار الأسترالي اليوم 32.24 جنيهًا للشراء و 32.35 جنيهًا للبيع.

سعر الين الياباني اليوم

تراوح سعر الين الياباني اليوم بين 0.33 جنيهًا للشراء و 0.33 جنيهًا للبيع.

سعر الباهت التايلاندي اليوم

استقر سعر الباهت التايلاندي اليوم عند 1.44 جنيهًا للشراء و 1.45 جنيهًا للبيع.

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سعر الجنيه الاسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية