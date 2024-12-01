أسعار العملات.. سعر الريال السعودي اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم.. أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، عن تحديث سعر الريال السعودي اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024, والذي شهد استقرارًا نسبيًا في بعض البنوك مقارنة بالأيام السابقة، بينما شهد البعض الآخر تراجعا ملحوظا.

سعر الريال السعودي اليوم

رصد “الموجز” سعر الريال السعودي اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024، وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم

استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري للشراء 13.1839 جنيه وللبيع 13.2221 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم

استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري للشراء 13.1617 جنيه وللبيع 13.2179 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر للشراء 13.1617 جنيه وللبيع 13.2179 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية للشراء 13.1755 جنيه وللبيع 13.2162 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي للشراء 13.16 جنيه وللبيع 13.21 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم

استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس للشراء 13.1377 جنيه وللبيع 13.2238 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي للشراء 13.1852 جنيه وللبيع 13.2167 جنيه.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي AIB اليوم

استقر سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB للشراء 13.1875 جنيه وللبيع 13.2179 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك CIB اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB للشراء 13.1861 جنيه وللبيع 13.2162 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي للشراء 12.8675 جنيه وللبيع 13.2144 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك HSBC للشراء 13.19 جنيه وللبيع 13.22 جنيه.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 13.1928 جنيه وللبيع 13.2167 جنيه.

أسعار العملات اليوم

بلغ سعر اليورو 52.44 جنيه.

حقق سعر الجنيه الإسترليني 63.14 جنيه.

سجل سعر اليوان الصيني 6.85 جنيه.

بلغ سعر الفرنك السويسري 56.28 جنيه.

وصل سعر الكرونة السويدية إلى 4.55 جنيه.

سجل سعر النرويج كرونة 4.48 جنيه.

بلغ سعر الدينار الكويتي 161.25 جنيه.

حقق سعر الدينار البحريني 131.88 جنيه.

بلغ سعر الريال القطري 13.63 جنيه.

وصل سعر الريال العماني إلى 128.80 جنيه.

سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.50 جنيه.

اقرأ أيضًا: العملات العربية.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 18-11-2024

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 في البنوك المصرية