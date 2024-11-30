سعر الريال السعودي اليوم السبت 30-11-2024 تزامنا مع عطلة البنوك

خيم الاستقرار على سعر الريال السعودي اليوم السبت 30-11-2024، مقابل الجنيه المصري، داخل الأسواق المصرفية، تزامنا مع العطلة الأسبوعية للبنوك المصرية، حيث سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 13.15 جنيه للشراء، و13.21 جنيها للبيع.

ويتحرك سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، سواء للبيع او الشراء، وفقًا لآليات العرض والطلب داخل الاسواق.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

يأتي الريال السعودي في مقدمة أسعار العملات الأجنبية التي يحرص “ الموجز ”، على تحديثها بشكل لحظي، وفقا لما تعرضه ساعات البنوك المختلفة، وقد سجلت أسعار العملة السعودية اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2024 الأرقام التالية:

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم نحو 13.12 جنيه للشراء، و13.38 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر شراء الريال السعودي، في البنك المركزي المصري، نحو 13.18 جنيه، و13.22 جنيه سعر بيع الريال.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

يلغ سعر صرف الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، حوالي 13.16 جنيه للشراء، و13.21 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر، الى 13.15 جنيه للشراء، و13.21 جنيها للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

جاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني عند 13.10 جنيه للشراء، و13.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

حقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول بقيمة 13.12 جنيه للشراء، و13.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

حقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند 13.17 جنيه للشراء، و13.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 13.22 جنيه للشراء، و13.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي إلى 13.18 جنيه للشراء، و13.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 13.18 جنيه للشراء، و13.21 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، نحو 13.15 جنيه للشراء، و13.24 جنيه للبيع.

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