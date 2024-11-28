سعر الريال السعودي اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 في البنوك المصرية

الريال السعودي-أعلنت البنوك المصرية المختلفة اليوم الخميس، 28 نوفمبر 2024، عن أحدث أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وتباينت الأسعار بين البنوك وفقًا لتحديثاتها الرسمية، حيث سجل الريال السعودي متوسط أسعار متفاوتة بين البيع والشراء، وترصد الموجز سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، سجل الريال السعودي اليوم 13.21 جنيه للبيع، مقابل 13.18 جنيه للشراء، ويعتبر هذا السعر مرجعا لمعظم البنوك الأخرى في السوق المصري.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

داخل البنك الأهلي المصري، أحد أكبر البنوك الحكومية في مصر، بلغ سعر الريال السعودي اليوم 13.21 جنيه للبيع، مقابل 13.15 جنيه للشراء، ويعد هذا السعر من بين الأكثر استقرارًا في السوق.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

في بنك مصر، حافظ الريال السعودي على نفس مستوى الأسعار المسجلة في البنك الأهلي، حيث بلغ سعر البيع 13.21 جنيه، وسعر الشراء 13.15 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

أما في بنك الإسكندرية، فقد سجل الريال السعودي سعرًا مقاربًا لباقي البنوك، حيث بلغ 13.21 جنيه للبيع، مقابل 13.17 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

تميز بنك القاهرة بسعر أعلى نسبيًا مقارنة ببعض البنوك الأخرى، حيث سجل الريال السعودي 13.24 جنيه للبيع، مقابل 13.17 جنيه للشراء، ما يجعله خيارًا ملائمًا لمن يبحث عن أعلى قيمة لبيع الريال.

العوامل المؤثرة على سعر الريال السعودي في مصر

يتأثر سعر الريال السعودي في السوق المصري بعدة عوامل، أبرزها:

1. الطلب على الريال السعودي، خاصة خلال مواسم العمرة والحج.



2. حركة السوق العالمية للعملات وتأثيرها على سعر الصرف المحلي.



3. قرارات البنك المركزي المصري المتعلقة بالسياسة النقدية.

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بهذا الشكل، يمكنك متابعة سعر الريال السعودي يوميا لاتخاذ القرارات المناسبة في حال التعامل مع هذه العملة.

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