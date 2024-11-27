سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري‎ في البنوك.. بكام يا ترى؟

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، مع تفاوت طفيف بين أسعار الشراء والبيع في البنوك المصرية والبنك المركزي.

وتأتي هذه المستجدات بالتزامن مع موسم العمرة وزيادة الطلب على العملة السعودية، هذا الاستقرار يعكس حالة الترقب في السوق وسط الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، مع استمرار البنك المركزي في مراقبة الأسواق لضمان استقرار سعر الصرف.

وفيما يلي سيعرض “ الموجز ”، آخر التطورات الطارئة على أسعار الريال السعودى في البنوك

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

شراء: 13.223 جنيه

بيع: 13.183 جنيه

أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري وبنك مصر

الشراء: 13.218 جنيه

البيع: 13.159 جنيه

بنك القاهرة

الشراء: 13.22 جنيه

البيع: 13.159 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي

الشراء: 13.237 جنيه

البيع: 13.214 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)

الشراء: 13.229 جنيه

البيع: 13.186 جنيه

بنك الإسكندرية

الشراء: 13.221 جنيه

البيع: 13.176 جنيه

المصرف المتحد:

الشراء: 13.235 جنيه.

البيع: 12.772 جنيه (أقل سعر للبيع).

أبرز أسعار الريال في البنوك الأجنبية

كريدي أجريكول:

الشراء: 13.287 جنيه (أعلى سعر للشراء).

البيع: 13.121 جنيه.

بنك الاستثمار العربي:

الشراء: 13.244 جنيه.

البيع: 13.198 جنيه.

بنك البركة:

الشراء: 13.218 جنيه.

البيع: 13.118 جنيه.

المصرف العربي الدولي:

الشراء: 13.218 جنيه.

البيع: 13.19 جنيه.

تحليل حركة الأسعار

استقرت أسعار الريال السعودي اليوم مع فروق طفيفة بين البنوك، ما يعكس التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية.

سجل كريدي أجريكول أعلى سعر للشراء عند 13.287 جنيه، بينما كان أدنى سعر للبيع في المصرف المتحد عند 12.772 جنيه.

ينصح العملاء بمقارنة الأسعار بين البنوك للحصول على أفضل قيمة عند شراء أو بيع الريال السعودي، خصوصًا في ظل التفاوت البسيط الذي قد يؤثر على العمليات الكبيرة.

اقرأ أيضًا:

تعرف على سعر الريال السعودي اليوم السبت 16-11-2024 مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري.. اعرف بكام النهاردة

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري.. ثابت النهاردة

العملات العربية.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه الخميس 21-11-2024