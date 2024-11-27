تعرف على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 27-11-2024

سعر الريال السعودي اليوم.. شهد سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024, تراجعًا طفيفًا في بعض البنوك المصرية مقارنةً مع الأيام الماضية, بينما استقر السعر في العديد من البنوك الأخرى.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

رصد “الموجز” آخر تحديثات سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الأربعاء 27-11-2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 13.18 جنيه للشراء، و13.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 13.18 جنيه للشراء، و13.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في بنك فيصل الإسلامي 13.16 جنيه للشراء، و13.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في بنك مصر 13.16 جنيه للشراء، و13.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 13.16 جنيه للشراء، و13.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في بنك قناة السويس 13.15 جنيه للشراء، و13.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 13.12 جنيه للشراء، و13.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.20 جنيه للشراء، و13.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك CIB

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في بنك CIB 13.19 جنيه للشراء، و13.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي AIB

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في بنك الاستثمار العربي AIB 13.20 جنيه للشراء، و13.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم 0.2667 دولار للشراء و0.2670 دولار للبيع، مع بعض التفاوت الطفيف بين البنوك في بداية التعاملات.

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