سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 30 نوفمبر 2024
شهدت أسعار صرف الريال السعودي استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 في مختلف البنوك المصرية، مع اختلاف طفيف بين أسعار الشراء والبيع.
ويقدم الموجز في هذا التقرير تحديثات يومية لـ أسعار العملات، بما في ذلك سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، وفقًا لآخر التحديثات.
أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك المركزي المصري:
- شراء: 13.222 جنيه
- بيع: 13.184 جنيه
البنك الأهلي المصري:
- شراء: 13.218 جنيه
- بيع: 13.162 جنيه
بنك مصر:
- شراء: 13.215 جنيه
- بيع: 13.159 جنيه
بنك القاهرة:
- شراء: 13.220 جنيه
- بيع: 13.162 جنيه
مصرف أبوظبي الإسلامي:
- شراء: 13.255 جنيه
- بيع: 13.228 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB):
- شراء: 13.218 جنيه
- بيع: 13.186 جنيه
بنك الإسكندرية:
- شراء: 13.221 جنيه
- بيع: 13.178 جنيه
بنك HSBC:
- شراء: 13.220 جنيه
- بيع: 13.190 جنيه
البنك الأهلي القطري:
- شراء: 13.218 جنيه
- بيع: 13.123 جنيه
بنك كريدي أجريكول:
- شراء: 13.287 جنيه
- بيع: 13.124 جنيه
بنك البركة:
- شراء: 13.218 جنيه
- بيع: 13.121 جنيه
البنك المصري الخليجي:
- شراء: 13.212 جنيه
- بيع: 13.185 جنيه
المصرف المتحد:
- شراء: 13.240 جنيه
- بيع: 12.777 جنيه
بنك الكويت الوطني (NBK):
- شراء: 13.238 جنيه
- بيع: 13.107 جنيه
المصرف العربي الدولي:
- شراء: 13.218 جنيه
- بيع: 13.188 جنيه
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB):
- شراء: 13.220 جنيه
- بيع: 12.990 جنيه
البنك العقاري المصري العربي:
- شراء: 13.245 جنيه
- بيع: 12.899 جنيه
بنك الاستثمار العربي:
- شراء: 13.239 جنيه
- بيع: 13.193 جنيه
بنك قناة السويس:
- شراء: 13.228 جنيه
- بيع: 13.138 جنيه
البنك الأهلي الكويتي:
- شراء: 13.207 جنيه
- بيع: 13.176 جنيه
البنك الأهلي اليوناني:
- شراء: 13.255 جنيه
- بيع: 13.228 جنيه
بنك التنمية الصناعية:
- شراء: 13.255 جنيه
- بيع: 13.228 جنيه
أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر
بالإضافة إلى استقرار سعر الريال السعودي اليوم،سجلت العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى استقرارًا نسبيًا، وجاءت أسعار العملات على النحو التالي:
الدولار الأمريكي
سعر الشراء: 49.65 جنيه
سعر البيع: 49.74 جنيه
اليورو
سعر الشراء: 52.351 جنيه
سعر البيع: 52.5702 جنيه
الجنيه الإسترليني
سعر الشراء: 62.847 جنيه
سعر البيع: 63.0803 جنيه
اليوان الصيني
سعر الشراء: 6.8399 جنيه
سعر البيع: 6.8602 جنيه
الدينار الكويتي
سعر الشراء: 161.42 جنيه
سعر البيع: 161.86 جنيه
إقرأ ايضاً
سعر الدرهم الإماراتي اليوم 29 أكتوبر 2024 | تفاصيل
أسعار العملات العربية.. سعر الدرهم الإماراتي اليوم 29-10-2024 في البنوك
- الريال
- الريال السعودى
- سعر الريال
- سعر الريال السعودى الان
- سعر الريال السعودي الان في مصر
- سعر الريال السعودي مقابل الدولار
- سعر الريال السعودى فى السوق السوداء
- سعر الريال السعودي اليوم في مصر تحديث يومي
- سعر الريال السعودي اليوم في مصر في السوق السوداء
- سعر الريال السعودى اليوم فى مصر
- اسعار الريال السعودي اليوم في مصر
- اسعار الريال السعودي في السوق السوداء اليوم
- اسعار الريال السعودي في السوق السوداء في مصر
- الموجز
- موقع الموجز
- جريدة الموجز