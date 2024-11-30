سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري‎ السبت 30 نوفمبر 2024

شهدت أسعار صرف الريال السعودي استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 في مختلف البنوك المصرية، مع اختلاف طفيف بين أسعار الشراء والبيع.

ويقدم الموجز في هذا التقرير تحديثات يومية لـ أسعار العملات، بما في ذلك سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، وفقًا لآخر التحديثات.

أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك المركزي المصري:

شراء: 13.222 جنيه

بيع: 13.184 جنيه

البنك الأهلي المصري:

شراء: 13.218 جنيه

بيع: 13.162 جنيه

بنك مصر:

شراء: 13.215 جنيه

بيع: 13.159 جنيه

بنك القاهرة:

شراء: 13.220 جنيه

بيع: 13.162 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي:

شراء: 13.255 جنيه

بيع: 13.228 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB):

شراء: 13.218 جنيه

بيع: 13.186 جنيه

بنك الإسكندرية:

شراء: 13.221 جنيه

بيع: 13.178 جنيه

بنك HSBC:

شراء: 13.220 جنيه

بيع: 13.190 جنيه

البنك الأهلي القطري:

شراء: 13.218 جنيه

بيع: 13.123 جنيه

بنك كريدي أجريكول:

شراء: 13.287 جنيه

بيع: 13.124 جنيه

بنك البركة:

شراء: 13.218 جنيه

بيع: 13.121 جنيه

البنك المصري الخليجي:

شراء: 13.212 جنيه

بيع: 13.185 جنيه

المصرف المتحد:

شراء: 13.240 جنيه

بيع: 12.777 جنيه

بنك الكويت الوطني (NBK):

شراء: 13.238 جنيه

بيع: 13.107 جنيه

المصرف العربي الدولي:

شراء: 13.218 جنيه

بيع: 13.188 جنيه

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB):

شراء: 13.220 جنيه

بيع: 12.990 جنيه

البنك العقاري المصري العربي:

شراء: 13.245 جنيه

بيع: 12.899 جنيه

بنك الاستثمار العربي:

شراء: 13.239 جنيه

بيع: 13.193 جنيه

بنك قناة السويس:

شراء: 13.228 جنيه

بيع: 13.138 جنيه

البنك الأهلي الكويتي:

شراء: 13.207 جنيه

بيع: 13.176 جنيه

البنك الأهلي اليوناني:

شراء: 13.255 جنيه

بيع: 13.228 جنيه

بنك التنمية الصناعية:

شراء: 13.255 جنيه

بيع: 13.228 جنيه

أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر

بالإضافة إلى استقرار سعر الريال السعودي اليوم،سجلت العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى استقرارًا نسبيًا، وجاءت أسعار العملات على النحو التالي:

الدولار الأمريكي

سعر الشراء: 49.65 جنيه

سعر البيع: 49.74 جنيه

اليورو

سعر الشراء: 52.351 جنيه

سعر البيع: 52.5702 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر الشراء: 62.847 جنيه

سعر البيع: 63.0803 جنيه

اليوان الصيني

سعر الشراء: 6.8399 جنيه

سعر البيع: 6.8602 جنيه

الدينار الكويتي

سعر الشراء: 161.42 جنيه

سعر البيع: 161.86 جنيه

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