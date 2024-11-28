سعر الريال السعودي اليوم الخميس 28-11-2024 في مصر

سعر الريال السعودي اليوم.. شهد سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 تغييرات طفيفة بين بعض البنوك, محققًا في البنك المركزي نحو 13.2041 جنيهًا للشراء، و13.2432 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

رصدت جريدة " الموجز " آخر تحديث لسعر الريال السعودي اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل البنك المركزي المصري سعر الريال السعودي عند 13.2041 جنيهًا للشراء، و13.2432 جنيهًا للبيع، وفقًا لأحدث البيانات.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.1776 جنيهًا للشراء، و13.2339 جنيهًا للبيع، وفقًا للتحديث الأخير.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر إلى 13.1829 جنيهًا للشراء، و13.2392 جنيهًا للبيع، بناءً على آخر تحديث.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل بنك قناة السويس سعر الريال السعودي عند 13.1584 جنيهًا للشراء، و13.2474 جنيهًا للبيع، حسب التحديث الأخير.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في كريدي أجريكول

أعلن بنك كريدي أجريكول عن سعر الريال السعودي الذي بلغ 13.1487 جنيهًا للشراء، و13.3111 جنيهًا للبيع، وفقًا لآخر التحديثات.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل بنك الإسكندرية سعر الريال السعودي عند 13.1941 جنيهًا للشراء، و13.2366 جنيهًا للبيع، وفقًا لآخر تحديث.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك CIB

بلغ سعر الريال السعودي في بنك CIB 13.21 جنيهًا للشراء، و13.2419 جنيهًا للبيع، وفقًا لآخر التحديثات.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.2198 جنيهًا للشراء، و13.2472 جنيهًا للبيع، وفقًا لآخر تحديث.

أسعار العملات اليوم

جاءت أسعار العملات اليوم كالتالي:

سعر الدولار الأمريكي اليوم: 49.65 ج.م للشراء - 49.74 ج.م للبيع

سعر اليورو اليوم: 52.351 ج.م للشراء - 52.5702 ج.م للبيع

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 62.847 ج.م للشراء - 63.0803 ج.م للبيع

سعر اليوان الصيني اليوم: 6.8399 ج.م للشراء - 6.8602 ج.م للبيع

سعر الفرنك السويسري اليوم: 56.1842 ج.م للشراء - 56.4265 ج.م للبيع

سعر الدنمارك كرونة اليوم: 7.0185 ج.م للشراء - 7.0488 ج.م للبيع

سعر الدينار الكويتي اليوم: 161.42 ج.م للشراء - 161.86 ج.م للبيع

سعر الدينار الأردني اليوم: 69.8626 ج.م للشراء - 70.1079 ج.م للبيع

اقرأ أيضًا: هل يتحرك سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري؟

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 27 اغسطس 2024