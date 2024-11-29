استقرار سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024
شهد سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 استقرارًا نسبيًا في البنوك المصرية، مع تسجيل تغييرات طفيفة في بعض البنوك، ويأتي ذلك وسط ترقب لتحركات الأسواق المحلية والدولية، حيث يواصل الريال السعودي الحفاظ على استقراره النسبي، متأثرًا بالاستقرار العام في أسعار العملات الأجنبية.
ويقدم الموجز في هذا التقرير تحديثات يومية لـ أسعار العملات، بما في ذلك سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، وفقًا لآخر التحديثات.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري
سعر الشراء: 13.2041 جنيه
سعر البيع: 13.2432 جنيه
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي
سعر الشراء: 13.1776 جنيه
سعر البيع: 13.2339 جنيه
سعر الريال السعودي بنك مصر
سعر الشراء: 13.1829 جنيه
سعر البيع: 13.2392 جنيه
بنك قناة السويس
سعر الشراء: 13.1584 جنيه
سعر البيع: 13.2474 جنيه
بنك كريدي أجريكول
سعر الشراء: 13.1487 جنيه
سعر البيع: 13.3111 جنيه
بنك الإسكندرية
سعر الشراء: 13.1941 جنيه
سعر البيع: 13.2366 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB)
سعر الشراء: 13.21 جنيه
سعر البيع: 13.2419 جنيه
مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الشراء: 13.2198 جنيه
سعر البيع: 13.2472 جنيه
سعر الدولار مقابل الريال السعودي
سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل سعر الريال السعودي اليوم استقرارًا ملحوظًا في تعاملات البنوك ومكاتب الصرافة اليوم، حيث بلغ متوسط سعر الصرف حوالي 3.75 ريال سعودي للدولار الواحد، ويعد هذا المستوى ثابتًا بفضل السياسة النقدية المستقرة التي تعتمدها المملكة العربية السعودية، مع ربط عملتها بالدولار الأمريكي، ويعتبر هذا الاستقرار عاملًا أساسيًا في تعزيز الثقة الاقتصادية، سواء بالنسبة للمستثمرين المحليين أو الأجانب، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر
بالإضافة إلى استقرار سعر الريال السعودي اليوم،سجلت العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى استقرارًا نسبيًا، وجاءت أسعار العملات على النحو التالي:
الدولار الأمريكي
سعر الشراء: 49.65 جنيه
سعر البيع: 49.74 جنيه
اليورو
سعر الشراء: 52.351 جنيه
سعر البيع: 52.5702 جنيه
الجنيه الإسترليني
سعر الشراء: 62.847 جنيه
سعر البيع: 63.0803 جنيه
اليوان الصيني
سعر الشراء: 6.8399 جنيه
سعر البيع: 6.8602 جنيه
الدينار الكويتي
سعر الشراء: 161.42 جنيه
سعر البيع: 161.86 جنيه
أسباب استقرار سعر الريال السعودي
يأتي الاستقرار في سعر الريال السعودي اليوم بالتزامن مع الاستقرار النسبي في أسعار العملات الأجنبية الأخرى في السوق المصري، ويرتبط هذا الاستقرار بالوضع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، إلى جانب استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية، مما ينعكس إيجابًا على العملات الخليجية.
يترقب السوق المحلي تحركات جديدة قد تؤثر على أسعار العملات، بما في ذلك التطورات الاقتصادية في دول الخليج، تابعوا التحديثات اليومية للحصول على أحدث المعلومات عن أسعار العملات في مصر.
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