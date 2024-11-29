استقرار سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024

شهد سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 استقرارًا نسبيًا في البنوك المصرية، مع تسجيل تغييرات طفيفة في بعض البنوك، ويأتي ذلك وسط ترقب لتحركات الأسواق المحلية والدولية، حيث يواصل الريال السعودي الحفاظ على استقراره النسبي، متأثرًا بالاستقرار العام في أسعار العملات الأجنبية.

ويقدم الموجز في هذا التقرير تحديثات يومية لـ أسعار العملات، بما في ذلك سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، وفقًا لآخر التحديثات.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

سعر الشراء: 13.2041 جنيه

سعر البيع: 13.2432 جنيه

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سعر الشراء: 13.1776 جنيه

سعر البيع: 13.2339 جنيه

سعر الريال السعودي بنك مصر

سعر الشراء: 13.1829 جنيه

سعر البيع: 13.2392 جنيه

بنك قناة السويس

سعر الشراء: 13.1584 جنيه

سعر البيع: 13.2474 جنيه

بنك كريدي أجريكول

سعر الشراء: 13.1487 جنيه

سعر البيع: 13.3111 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم

بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 13.1941 جنيه

سعر البيع: 13.2366 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الشراء: 13.21 جنيه

سعر البيع: 13.2419 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 13.2198 جنيه

سعر البيع: 13.2472 جنيه

سعر الدولار مقابل الريال السعودي

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل سعر الريال السعودي اليوم استقرارًا ملحوظًا في تعاملات البنوك ومكاتب الصرافة اليوم، حيث بلغ متوسط سعر الصرف حوالي 3.75 ريال سعودي للدولار الواحد، ويعد هذا المستوى ثابتًا بفضل السياسة النقدية المستقرة التي تعتمدها المملكة العربية السعودية، مع ربط عملتها بالدولار الأمريكي، ويعتبر هذا الاستقرار عاملًا أساسيًا في تعزيز الثقة الاقتصادية، سواء بالنسبة للمستثمرين المحليين أو الأجانب، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر

بالإضافة إلى استقرار سعر الريال السعودي اليوم،سجلت العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى استقرارًا نسبيًا، وجاءت أسعار العملات على النحو التالي:

الدولار الأمريكي

سعر الشراء: 49.65 جنيه

سعر البيع: 49.74 جنيه

اليورو

سعر الشراء: 52.351 جنيه

سعر البيع: 52.5702 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر الشراء: 62.847 جنيه

سعر البيع: 63.0803 جنيه

اليوان الصيني

سعر الشراء: 6.8399 جنيه

سعر البيع: 6.8602 جنيه

الدينار الكويتي

سعر الشراء: 161.42 جنيه

سعر البيع: 161.86 جنيه

أسباب استقرار سعر الريال السعودي

يأتي الاستقرار في سعر الريال السعودي اليوم بالتزامن مع الاستقرار النسبي في أسعار العملات الأجنبية الأخرى في السوق المصري، ويرتبط هذا الاستقرار بالوضع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، إلى جانب استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية، مما ينعكس إيجابًا على العملات الخليجية.

يترقب السوق المحلي تحركات جديدة قد تؤثر على أسعار العملات، بما في ذلك التطورات الاقتصادية في دول الخليج، تابعوا التحديثات اليومية للحصول على أحدث المعلومات عن أسعار العملات في مصر.

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