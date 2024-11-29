سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك.. بكام يا ترى؟
شهدت سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 استقرارًا نسبيًا مع تسجيل تغييرات طفيفة في بعض البنوك. ويواصل الريال السعودي الحفاظ على استقراره النسبي وسط ترقب لتحركات السوق المحلي والعالمي.
وننشر لكم عبر جريدة الموجز التحديثات اليومية لـ أسعار العملات وتحركات السوق المحلية والدولية، ومنها سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
- سعر الشراء: 13.2041 جنيه
- سعر البيع: 13.2432 جنيه
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:
- سعر الشراء: 13.1776 جنيه
- سعر البيع: 13.2339 جنيه
سعر الريال السعودي في بنك مصر:
- سعر الشراء: 13.1829 جنيه
- سعر البيع: 13.2392 جنيه
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس:
- سعر الشراء: 13.1584 جنيه
- سعر البيع: 13.2474 جنيه
سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول:
- سعر الشراء: 13.1487 جنيه
- سعر البيع: 13.3111 جنيه
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية:
- سعر الشراء: 13.1941 جنيه
- سعر البيع: 13.2366 جنيه
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB):
- سعر الشراء: 13.21 جنيه
- سعر البيع: 13.2419 جنيه
سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي:
- سعر الشراء: 13.2198 جنيه
- سعر البيع: 13.2472 جنيه
أسعار العملات الأجنبية اليوم
الدولار الأمريكي:
- سعر الشراء: 49.65 جنيه
- سعر البيع: 49.74 جنيه
اليورو:
- سعر الشراء: 52.351 جنيه
- سعر البيع: 52.5702 جنيه
الجنيه الإسترليني:
- سعر الشراء: 62.847 جنيه
- سعر البيع: 63.0803 جنيه
اليوان الصيني:
- سعر الشراء: 6.8399 جنيه
- سعر البيع: 6.8602 جنيه
الدينار الكويتي:
- سعر الشراء: 161.42 جنيه
- سعر البيع: 161.86 جنيه
يأتي استقرار سعر الريال السعودي اليوم في ظل استقرار عام في أسعار العملات الأجنبية، حيث تترقب الأسواق المحلية تطورات أسعار النفط والتحركات الاقتصادية في دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 27 اغسطس 2024
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