سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري‎ في البنوك.. بكام يا ترى؟

شهدت سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 استقرارًا نسبيًا مع تسجيل تغييرات طفيفة في بعض البنوك. ويواصل الريال السعودي الحفاظ على استقراره النسبي وسط ترقب لتحركات السوق المحلي والعالمي.

وننشر لكم عبر جريدة الموجز التحديثات اليومية لـ أسعار العملات وتحركات السوق المحلية والدولية، ومنها سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الشراء: 13.2041 جنيه

سعر البيع: 13.2432 جنيه

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء: 13.1776 جنيه

سعر البيع: 13.2339 جنيه

سعر الريال السعودي في بنك مصر:

سعر الشراء: 13.1829 جنيه

سعر البيع: 13.2392 جنيه

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس:

سعر الشراء: 13.1584 جنيه

سعر البيع: 13.2474 جنيه

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول:

سعر الشراء: 13.1487 جنيه

سعر البيع: 13.3111 جنيه

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 13.1941 جنيه

سعر البيع: 13.2366 جنيه

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB):

سعر الشراء: 13.21 جنيه

سعر البيع: 13.2419 جنيه

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سعر الشراء: 13.2198 جنيه

سعر البيع: 13.2472 جنيه

سعر الريال السعودي

أسعار العملات الأجنبية اليوم

الدولار الأمريكي:

سعر الشراء: 49.65 جنيه

سعر البيع: 49.74 جنيه

اليورو:

سعر الشراء: 52.351 جنيه

سعر البيع: 52.5702 جنيه

الجنيه الإسترليني:

سعر الشراء: 62.847 جنيه

سعر البيع: 63.0803 جنيه

اليوان الصيني:

سعر الشراء: 6.8399 جنيه

سعر البيع: 6.8602 جنيه

الدينار الكويتي:

سعر الشراء: 161.42 جنيه

سعر البيع: 161.86 جنيه

يأتي استقرار سعر الريال السعودي اليوم في ظل استقرار عام في أسعار العملات الأجنبية، حيث تترقب الأسواق المحلية تطورات أسعار النفط والتحركات الاقتصادية في دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

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