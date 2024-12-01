سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري‎ في البنوك والسوق السوداء

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا في البنوك المصرية اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024، حيث تراوحت أسعار الصرف بين مختلف البنوك، مع تفاوت طفيف بين أسعار الشراء والبيع، وفيما يلي تفاصيل سعر الريال السعودي في البنوك المصرية:

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

ويقدم الموجز في هذا التقرير تحديثات يومية لـ أسعار العملات، بما في ذلك سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، وفقًا لآخر التحديثات.

البنك المركزي المصري:

شراء: 13.222 جنيه

بيع: 13.184 جنيه

البنك الأهلي المصري:

شراء: 13.218 جنيه

بيع: 13.162 جنيه

بنك مصر:

شراء: 13.215 جنيه

بيع: 13.159 جنيه

بنك القاهرة:

شراء: 13.22 جنيه

بيع: 13.162 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي:

شراء: 13.255 جنيه

بيع: 13.228 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB):

شراء: 13.218 جنيه

بيع: 13.186 جنيه

HSBC:

شراء: 13.22 جنيه

بيع: 13.19 جنيه

بنك الإسكندرية:

شراء: 13.221 جنيه

بيع: 13.178 جنيه

البنك الأهلي القطري (QNB):

شراء: 13.218 جنيه

بيع: 13.123 جنيه

كريدي أجريكول:

شراء: 13.287 جنيه

بيع: 13.124 جنيه

بنك البركة:

شراء: 13.218 جنيه

بيع: 13.121 جنيه

البنك المصري الخليجي:

شراء: 13.212 جنيه

بيع: 13.185 جنيه

المصرف المتحد:

شراء: 13.24 جنيه

بيع: 12.777 جنيه

بنك الكويت الوطني (NBK):

شراء: 13.238 جنيه

بيع: 13.107 جنيه

المصرف العربي الدولي:

شراء: 13.218 جنيه

بيع: 13.188 جنيه

بنك الشركة المصرفية (سايب):

شراء: 13.22 جنيه

بيع: 12.99 جنيه

البنك العقاري المصري العربي:

شراء: 13.245 جنيه

بيع: 12.899 جنيه

بنك الاستثمار العربي:

شراء: 13.239 جنيه

بيع: 13.193 جنيه

بنك قناة السويس:

شراء: 13.228 جنيه

بيع: 13.138 جنيه

البنك الأهلي الكويتي:

شراء: 13.207 جنيه

بيع: 13.176 جنيه

البنك الأهلي اليوناني:

شراء: 13.255 جنيه

بيع: 13.228 جنيه

بنك التنمية الصناعية:

شراء: 13.255 جنيه

بيع: 13.228 جنيه

أسعار الريال السعودي

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الريال السعودي تظل عرضة للتقلبات اليومية بناءً على التغيرات في الأسواق المالية وأسعار العملات العالمية.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في السوق السوداء

1 ريال سعودي = 13.15 جنيه مصري

5 ريال سعودي = 65.75 جنيه مصري

10 ريال سعودي = 131.5 جنيه مصري

25 ريال سعودي = 328.75 جنيه مصري

50 ريال سعودي = 657.5 جنيه مصري

100 ريال سعودي = 1,315 جنيه مصري

150 ريال سعودي = 1,972.5 جنيه مصري

200 ريال سعودي = 2,630 جنيه مصري

250 ريال سعودي = 3,287.5 جنيه مصري

300 ريال سعودي = 3,945 جنيه مصري

500 ريال سعودي = 6,575 جنيه مصري

700 ريال سعودي = 9,205 جنيه مصري

1,000 ريال سعودي = 13,150 جنيه مصري

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