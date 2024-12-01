سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق السوداء
شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا في البنوك المصرية اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024، حيث تراوحت أسعار الصرف بين مختلف البنوك، مع تفاوت طفيف بين أسعار الشراء والبيع، وفيما يلي تفاصيل سعر الريال السعودي في البنوك المصرية:
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
ويقدم الموجز في هذا التقرير تحديثات يومية لـ أسعار العملات، بما في ذلك سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، وفقًا لآخر التحديثات.
البنك المركزي المصري:
- شراء: 13.222 جنيه
- بيع: 13.184 جنيه
البنك الأهلي المصري:
- شراء: 13.218 جنيه
- بيع: 13.162 جنيه
بنك مصر:
- شراء: 13.215 جنيه
- بيع: 13.159 جنيه
بنك القاهرة:
- شراء: 13.22 جنيه
- بيع: 13.162 جنيه
مصرف أبوظبي الإسلامي:
- شراء: 13.255 جنيه
- بيع: 13.228 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB):
- شراء: 13.218 جنيه
- بيع: 13.186 جنيه
HSBC:
- شراء: 13.22 جنيه
- بيع: 13.19 جنيه
بنك الإسكندرية:
- شراء: 13.221 جنيه
- بيع: 13.178 جنيه
البنك الأهلي القطري (QNB):
- شراء: 13.218 جنيه
- بيع: 13.123 جنيه
كريدي أجريكول:
- شراء: 13.287 جنيه
- بيع: 13.124 جنيه
بنك البركة:
- شراء: 13.218 جنيه
- بيع: 13.121 جنيه
البنك المصري الخليجي:
- شراء: 13.212 جنيه
- بيع: 13.185 جنيه
المصرف المتحد:
- شراء: 13.24 جنيه
- بيع: 12.777 جنيه
بنك الكويت الوطني (NBK):
- شراء: 13.238 جنيه
- بيع: 13.107 جنيه
المصرف العربي الدولي:
- شراء: 13.218 جنيه
- بيع: 13.188 جنيه
بنك الشركة المصرفية (سايب):
- شراء: 13.22 جنيه
- بيع: 12.99 جنيه
البنك العقاري المصري العربي:
- شراء: 13.245 جنيه
- بيع: 12.899 جنيه
بنك الاستثمار العربي:
- شراء: 13.239 جنيه
- بيع: 13.193 جنيه
بنك قناة السويس:
- شراء: 13.228 جنيه
- بيع: 13.138 جنيه
البنك الأهلي الكويتي:
- شراء: 13.207 جنيه
- بيع: 13.176 جنيه
البنك الأهلي اليوناني:
- شراء: 13.255 جنيه
- بيع: 13.228 جنيه
بنك التنمية الصناعية:
- شراء: 13.255 جنيه
- بيع: 13.228 جنيه
تجدر الإشارة إلى أن أسعار الريال السعودي تظل عرضة للتقلبات اليومية بناءً على التغيرات في الأسواق المالية وأسعار العملات العالمية.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في السوق السوداء
- 1 ريال سعودي = 13.15 جنيه مصري
- 5 ريال سعودي = 65.75 جنيه مصري
- 10 ريال سعودي = 131.5 جنيه مصري
- 25 ريال سعودي = 328.75 جنيه مصري
- 50 ريال سعودي = 657.5 جنيه مصري
- 100 ريال سعودي = 1,315 جنيه مصري
- 150 ريال سعودي = 1,972.5 جنيه مصري
- 200 ريال سعودي = 2,630 جنيه مصري
- 250 ريال سعودي = 3,287.5 جنيه مصري
- 300 ريال سعودي = 3,945 جنيه مصري
- 500 ريال سعودي = 6,575 جنيه مصري
- 700 ريال سعودي = 9,205 جنيه مصري
- 1,000 ريال سعودي = 13,150 جنيه مصري
سعر الدرهم الإماراتي اليوم 29 أكتوبر 2024 | تفاصيل
أسعار العملات العربية.. سعر الدرهم الإماراتي اليوم 29-10-2024 في البنوك
- الريال
- الريال السعودى
- سعر الريال
- سعر الريال السعودى الان
- سعر الريال السعودي الان في مصر
- سعر الريال السعودي مقابل الدولار
- سعر الريال السعودى فى السوق السوداء
- سعر الريال السعودي اليوم في مصر تحديث يومي
- سعر الريال السعودي اليوم في مصر في السوق السوداء
- سعر الريال السعودى اليوم فى مصر
- اسعار الريال السعودي اليوم في مصر
- اسعار الريال السعودي في السوق السوداء اليوم
- اسعار الريال السعودي في السوق السوداء في مصر
- الموجز
- موقع الموجز
- جريدة الموجز