استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 5-12-2024

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي استقرارًا نسبيًا في البنوك المصرية والسوق السوداء اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، حيث بلغ سعر شراء الدولار في السوق السوداء 49.65 جنيه مصري وسعر البيع 49.15 جنيه، مع انخفاض طفيف قدره 0.08 جنيه مقارنةً بسعر أمس الذي كان عند 49.73 جنيه.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

رصدت جريدة " الموجز " تحديث سعر الريال السعودي اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

فقد سجلت البنوك المصرية أسعارًا متقاربة للدولار الأمريكي، حيث جاء السعر الأعلى للشراء في بنك الكويت الوطني الذي بلغ 49.86 جنيه، بينما جاء مصرف أبوظبي الإسلامي في الصدارة من حيث سعر البيع عند 49.81 جنيه.

أبرز أسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية جاءت على النحو التالي:

البنك المركزي المصري: 49.906 جنيه للشراء و49.769 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 49.86 جنيه للشراء و49.76 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.86 جنيه للشراء و49.76 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.87 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 49.86 جنيه للشراء و49.76 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار الأمريكي

سجل البنك الأهلي الكويتي أقل سعر للدولار الأمريكي عند 49.838 جنيه للشراء و49.8 جنيه للبيع، بينما جاء البنك الأهلى اليونانى ليقدم سعرًا مشابهًا عند 49.9 جنيه للشراء و49.81 جنيه للبيع.

توقعات واستقرار الأسعار

بينما يشهد الدولار الأمريكي استقرارًا نسبيًا في الوقت الراهن، يتوقع الخبراء أن تظل أسعار العملة الأمريكية تحت تأثير عوامل اقتصادية محلية وعالمية، خاصةً بعد مواصلة الإجراءات الحكومية لمواجهة التضخم وتقليل الضغط على السوق المحلي.

أسعار الذهب والأونصة

أما بالنسبة للذهب، فقد سجلت الأونصة سعرًا قدره 2,651.97 دولار أمريكي، بما يعادل 131,156 جنيه مصري.

يشير العديد من الخبراء إلى أن استقرار الدولار في البنوك يؤكد استقرار النظام المالي المصري في ظل التحديات الاقتصادية، ويعكس التزام الحكومة بتوفير العملة الأجنبية للبنوك والمصارف لتلبية احتياجات السوق المحلي.