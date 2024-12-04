تحديث سعر الدولار الآن.. الأخضر يرتفع بمنتصف التعاملات

تحديث سعر الدولار الآن.. سيطر الارتفاع على العملة الأمريكية خلال منتصف تعاملات الأربعاء 4-12-2024 مقابل الجنيه، وذلك بحسب شاشات التداول المعلنة بالبنوك الحكومية والخاصة العاملة داخل السوق المصرفية.

ويشكل تحديث سعر الدولار الآن محورًا رئيسيًا في الاقتصاد المصري، حيث يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، وحركة التجارة والاستيراد والتصدير، ولذلك، يُعد تحديث سعر الدولار خلال منتصف التعاملات أمرًا حيويًا للمستثمرين والتجار وحتى المواطنين الذين يتابعون تحركات العملة الأجنبية بدقة.

تحديث سعر الدولار الآن

الموجز يستعرض عبر النقاط التالية معكم تحديث سعر الدولار الآن مقابل الجنيه اليوم مع منتصف تعاملات الأربعاء الموافق 4-12-2024 بعد ارتفاعه.

وفي منتصف اليوم، يعكس تحديث سعر الدولار الآن تغيرات السوق المالية والبنوك المحلية، بناءً على عوامل العرض والطلب والتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وتتيح العديد من المنصات والبنوك تحديثات لحظية لسعر الدولار، مما يوفر معلومات دقيقة تساعد على التكيف مع تغيرات السوق.

وهذه المعلومات ليست مفيدة فقط للتجار والمستوردين، ولكنها مهمة أيضًا للمواطنين العاديين الذين يتابعون تأثير تحديث سعر الدولار الآن على أسعار السلع الأساسية.

وفي ظل التقلبات الاقتصادية، يبقى تحديث سعر الدولار الآن بمنتصف التعاملات أداة ضرورية لفهم حركة الأسواق، وهو مؤشر يعكس حالة الاقتصاد بشكل عام، ويعد مرجعًا مهمًا لكل من يهتم بالشأن الاقتصادي.

وجاء تحديث سعر الدولار الآن في البنوك كالتالي:

تحديث سعر الدولار الآن

سعر الدولار في بنك مصر

ارتفع سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 49.76 جنيهًا للشراء، ونحو 49.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وقفز سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 49.76 جنيهًا للشراء، ونحو 49.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصعد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري عند 49.77 جنيهًا للشراء، ونحو 49.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

قفز سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند 49.75 جنيهًا للشراء، ونحو 49.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

ارتفع سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري عند 49.80 جنيهًا للشراء، ونحو 49.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

زاد سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري عند 49.77 جنيهًا للشراء، ونحو 49.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

قفز سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري عند 49.76 جنيهًا للشراء، ونحو 49.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

ارتفع سعر الدولار في بنك QNB الأهلي مقابل الجنيه المصري عند 49.80 جنيهًا للشراء، ونحو 49.90 جنيه للبيع.

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