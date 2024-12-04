العملات العربية.. سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 4-12-2024 في البنوك
سعر الريال السعودي اليوم.. سجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية تفاوتًا طفيفًا بين سعر الشراء وسعر البيع, مستقرًا في معظم البنوك عند مستويات قريبة.
سعر الريال السعودي اليوم
رصدت جريدة " الموجز " تحديث سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.
سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري
بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 13.22 جنيهًا للشراء و13.26 جنيهًا للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية
بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 13.22 جنيهًا للشراء و13.25 جنيهًا للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB
بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB 13.23 جنيهًا للشراء و13.26 جنيهًا للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي
بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي 13.20 جنيهًا للشراء و13.25 جنيهًا للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس
بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس 13.14 جنيهًا للشراء و13.22 جنيهًا للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB
بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB 13.05 جنيهًا للشراء و13.28 جنيهًا للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري
بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 13.20 جنيهًا للشراء و13.25 جنيهًا للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر
بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 13.20 جنيهًا للشراء و13.25 جنيهًا للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK
بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK 13.13 جنيهًا للشراء و13.26 جنيهًا للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد
بلغ سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد 12.81 جنيهًا للشراء و13.27 جنيهًا للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB
بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 13.16 جنيهًا للشراء و13.25 جنيهًا للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في بنك HSBC
بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك HSBC 13.22 جنيهًا للشراء و13.25 جنيهًا للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي
بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي 13.22 جنيهًا للشراء و13.25 جنيهًا للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB
بلغ سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB 13.25 جنيهًا للشراء و13.27 جنيهًا للبيع.
أسعار العملات اليوم
جاءت أسعار العملات اليوم كالتالي:
- سعر الدولار الأمريكي اليوم: شراء 49.71 جنيه، بيع 49.81 جنيه.
- سعر اليورو اليوم: شراء 52.2652 جنيه، بيع 52.411 جنيه.
- سعر الجنيه الإسترليني اليوم: شراء 62.8981 جنيه، بيع 63.2637 جنيه.
- سعر اليوان الصيني اليوم: شراء 6.8172 جنيه، بيع 6.8364 جنيه.
- سعر الفرنك السويسري اليوم: شراء 56.1396 جنيه، بيع 56.3164 جنيه.
- سعر الكرونة الدنماركية اليوم: شراء 7.0075 جنيه، بيع 7.0268 جنيه.
- سعر الدينار الكويتي اليوم: شراء 161.648 جنيه، بيع 162.0733 جنيه.
- سعر الدينار الأردني اليوم: شراء 69.961 جنيه، بيع 70.199 جنيه.
- سعر الدينار البحريني اليوم: شراء 131.7358 جنيه، بيع 132.1049 جنيه.
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