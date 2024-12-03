سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 3-12-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك
شهد سعر الريال السعودي اليوم، الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، ارتفاعًا جديدًا مقابل الجنيه المصري، مع استمرار العمل في البنوك الحكومية والخاصة، ويعد هذا اليوم الثالث من تعاملات الأسبوع المصرفي الحالي، حيث تتباين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بين البنوك المختلفة بناءً على توجهات العرض والطلب.
سعر الريال السعودي في البنوك اليوم
ويرصد موقع "الموجز" أسعار الريال السعودي في مختلف البنوك العاملة في مصر، وذلك وفقًا لما أظهرته المواقع الرسمية للبنوك.
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
وصل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 13.21 جنيهاً للشراء، و13.25 جنيهاً للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
فيما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.19 جنيهاً للشراء، و13.24 جنيهاً للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني
فيما بلغ سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني نحو 13.13 جنيهاً للشراء، و13.26 جنيهاً للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي
فيما سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي عند 13.21 جنيهاً للشراء، و13.24 جنيهاً.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
بينما سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية إلى 13.22 جنيهاً للشراء، و13.25 جنيهاً للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي
ووصل سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي نحو 13.19 جنيهاً للشراء، و13.24 جنيهاً للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB
فيما وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB 13.202 جنيهًا للشراء و 13.23 جنيهًا للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس
ووصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس نحو 13.258جنيهًا للشراء و13.172 جنيهًا للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي
فيما وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 13.244 جنيهًا للشراء و13.217 جنيهًا للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي
أما سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي فبلغ نحو 13.243 جنيهًا للشراء و13.207 جنيهًا للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB
بينما وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي نحو QNB 13.248 جنيهًا للشراء و13.158 جنيهًا للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول
فيما سجل سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول نحو 13.312 جنيهًا للشراء و13.153 جنيهًا للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK
وسجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBk نحو 13.265 جنيهًا للشراء و13.134 جنيهًا للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي
فيما سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 13.264 جنيهًا للشراء و13.241 جنيهًا للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في بنك HSBC
أما سعر الريال السعودي اليوم في بنك HSBC فبلغ نحو 13.25 جنيهًا للشراء و13.22 جنيهًا للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB
وجاء سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB نحو 13.245 جنيهًا للشراء و13.219 جنيهًا للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي
وتحدد سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي نحو 13.243 جنيهًا للشراء و12.896 جنيهًا للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB
ووصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB نحو 13.25 جنيهًا للشراء و13.02 جنيهًا للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد
أما سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد فوصل إلى 13.269جنيهًا للشراء و12.805 جنيهًا للبيع.
تظهر هذه الأسعار استمرار التباين في أسعار الريال السعودي بين البنوك المصرية، حيث يتحدد السعر وفق سياسات كل بنك والطلب عليه، هذا التنوع يتيح للعملاء اختيار الأنسب وفقًا لاحتياجاتهم.
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