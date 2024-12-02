أسعار العملات.. سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 2-12-2024 في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم.. شهد سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 تراجعًا طفيفًا في أغلب البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري, مسجلًا في بنك مصر 13.16 جنيهًا للشراء و13.21 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم

رصد جريدة “الموجز” سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 13.18 جنيهًا للشراء و13.22 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 13.16 جنيهًا للشراء و13.21 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 13.16 جنيهًا للشراء و13.21 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 13.21 جنيهًا للشراء و13.25 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB 13.23 جنيهًا للشراء و13.26 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي 13.20 جنيهًا للشراء و13.25 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس 13.14 جنيهًا للشراء و13.22 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي 13.19 جنيهًا للشراء و13.22 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي 13.19 جنيهًا للشراء و13.22 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 13.12 جنيهًا للشراء و13.21 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول 13.12 جنيهًا للشراء و13.28 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK 13.10 جنيهًا للشراء و13.23 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.24 جنيهًا للشراء و13.26 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك HSBC

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك HSBC 13.24 جنيهًا للشراء و13.26 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB 13.23 جنيهًا للشراء و13.26 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي 12.86 جنيهًا للشراء و13.21 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB 13.04 جنيهًا للشراء و13.26 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد 12.81 جنيهًا للشراء و13.27 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات اليوم

جاءت أسعار العملات اليوم كالتالي:

سعر الدولار الأمريكي اليوم: 49.5905 جنيهًا للشراء و49.6905 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم: 52.3711 جنيهًا للشراء و52.5277 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 63.0781 جنيهًا للشراء و63.2637 جنيهًا للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم: 6.8371 جنيهًا للشراء و6.8566 جنيهًا للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم: 56.3403 جنيهًا للشراء و56.1856 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة الدنماركية اليوم: 7.0399 جنيهًا للشراء و7.0161 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 161.2777 جنيهًا للشراء و161.8193 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم: 69.7515 جنيهًا للشراء و70.1377 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم: 131.3482 جنيهًا للشراء و131.7175 جنيهًا للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 في البنوك المصرية