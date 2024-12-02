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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

استقرار في أسعار الريال السعودي بالبنوك المصرية اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

الريال السعودي
الريال السعودي

أسعار الريال السعودي اليوم.. تشهد أسعار العملات في البنوك المصرية حالة من التباين بين الاستقرار والتراجع الطفيف، حيث أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي عن تحديث أسعار الريال السعودي  والدولار الأمريكي.

وقد سجلت بعض البنوك استقرارًا نسبيًا في أسعار الريال السعودي مقارنة بالأيام السابقة، بينما شهدت بنوك أخرى تراجعًا ملحوظًا، يرصد ذلك الموجز خلال التقرير التالي.

الريال السعودي 

أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر:

• سعر الشراء: 13.16 جنيه

• سعر البيع: 13.21 جنيه

البنك الأهلي المصري:

• سعر الشراء: 13.16 جنيه

• سعر البيع: 13.21 جنيه

بنك القاهرة:

• سعر الشراء: 13.16 جنيه

• سعر البيع: 13.22 جنيه

البنك التجاري الدولي:

• سعر الشراء: 13.19 جنيه

• سعر البيع: 13.22 جنيه

بنك الإسكندرية:

• سعر الشراء: 13.18 جنيه

• سعر البيع: 13.22 جنيه

بنك قناة السويس:

• سعر الشراء: 13.14 جنيه

• سعر البيع: 13.22 جنيه

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أما أسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية فشهدت استقرار كبير، ونستعرض من خلال هذا التقرير اسعاره في البنوك 

 

البنك المركزي المصري:

• سعر الشراء: 49.52 جنيه

• سعر البيع: 49.66 جنيه

بنك مصر:

• سعر الشراء: 49.53 جنيه

• سعر البيع: 49.63 جنيه

البنك الأهلي المصري:

• سعر الشراء: 49.54 جنيه

• سعر البيع: 49.64 جنيه

بنك القاهرة:

• سعر الشراء: 49.63 جنيه

• سعر البيع: 49.73 جنيه

البنك التجاري الدولي:

• سعر الشراء: 49.54 جنيه

• سعر البيع: 49.64 جنيه

بنك الإسكندرية:

• سعر الشراء: 49.55 جنيه

• سعر البيع: 49.65 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي:

• سعر الشراء: 49.69 جنيه

• سعر البيع: 49.78 جنيه

بنك التعمير والإسكان:

• سعر الشراء: 49.61 جنيه

• سعر البيع: 49.71 جنيه

بنك قناة السويس:

• سعر الشراء: 49.64 جنيه

• سعر البيع: 49.74 جنيه

الريال السعودي 

تباين في الأسعار بين البنوك

يعكس التباين بين أسعار الشراء والبيع في مختلف البنوك تباينًا في استراتيجية التسعير التي تعتمدها البنوك وفقًا لعوامل السوق والعرض والطلب.

 يظل مراقبو السوق والمتعاملون في العملات الأجنبية في ترقب دائم لتغيرات الأسعار يوميًا لاتخاذ قراراتهم المالية المناسبة.

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