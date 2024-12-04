سعر الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 4-12-2024.. عيار 21 بكام

سعر الذهب والسبائك اليوم.. شهد سعر الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 حالة من التراجع في مختلف الأعيرة, بما فيهم سعر الذهب عيار 21, الأكثر تداولًا في مصر, والذي سجل نحو 3675 جنيهًا للبيع و3655 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب والسبائك اليوم

تنشر جريدة " الموجز “ سعر الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024, وفقًا لمنصة “آي صاغة”.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 4200 جنيهًا للبيع و4177.25 جنيهًا للشراء، مع انخفاض بقيمة 5.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 22 إلى 3850 جنيهًا للبيع و3829 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

هبط سعر الذهب عيار 21 ليصل إلى 3675 جنيهًا للبيع و3655 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 18 اليوم

شهد سعر الذهب عيار 18 انخفاضًا طفيفًا ليسجل 3150 جنيهًا للبيع و3132.75 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 4.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 14 حوالي 2450 جنيهًا للبيع و2436.75 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 3.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 12 اليوم

استقر سعر الذهب عيار 12 عند 2100 جنيه للبيع و2088.5 جنيه للشراء، مع تراجع قدره 2.75 جنيه.

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 9 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 9 حوالي 1575 جنيهًا للبيع و1566.5 جنيهًا للشراء، بانخفاض بلغ 2.25 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراجع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 29400 جنيه للبيع و29240 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 40 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

سجلت أوقية الذهب اليوم سعر 2643.29 دولار للبيع و2643.02 دولار للشراء، بانخفاض بلغ 0.5 دولار.

أسعار السبائك الذهبية

سعر أونصة ذهب عيار 24 (31.10 جرام): 132,833.14 جنيه.

سعر سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24: 4,277.14 جنيه.

سعر سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24: 42,711.43 جنيه.

سعر سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24: 427,114.29 جنيه.

سعر سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24: 66,416.57 جنيه.

سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24: 10,677.86 جنيه.

سعر سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24: 4,241,142.86 جنيه.

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أسعار الذهب اليوم السبت 30-11-2024 تحديث لحظي... عيار 21 بكام؟