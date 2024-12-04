استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، استقرارا لما أعلنته شعبة الذهب ومؤسسة "جولد بيليون"، سجلت الأسعار تراجعًا طفيفًا مقارنة بالتعاملات الصباحية، وسط اهتمام متزايد من المواطنين بأسعار المعدن الأصفر، وتقدم الموجز فيما يلي سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في التعاملات المسائية بالصاغة المصرية نحو 3675 للبيع جنيهًا للشراء، و3655 شراء جنيهًا للبيع. يأتي ذلك مقارنة بالسعر الصباحي الذي بلغ 3677 جنيهًا للشراء، ويعتبر عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصري نظرًا لارتفاع الطلب عليه.

أسعار الذهب عيار 24 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، الذي يعد الأعلى نقاءً والأغلى بين الأعيرة، نحو 4200 جنيه للبيع و4177.5 جنيهًا للشراء، مقارنة مع 4202 جنيهًا للشراء في التعاملات الصباحية.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 مساء اليوم نحو 3850 للبيع جنيهًا للبيع و3829 جنيهًا للشراء، دون احتساب المصنعية أو الضرائب.

أسعار الذهب عيار 18 اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18، الذي يفضله البعض بسبب تكلفته الأقل، إلى 3150 جنيهًا للبيع و3132.75 جنيهًا للشراء، دون إضافة المصنعية أو الضرائب.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 14 اليوم

حقق سعر جرام الذهب عيار 14 استقرارًا عند 2450 جنيهًا للبيع و2436.75 جنيهًا للشراء ، دون احتساب المصنعية.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 29 ألفًا و400 جنيه للشراء و29 ألفًا و390 جنيهًا للبيع، دون إضافة المصنعية أو الضرائب.

سعر الذهب عالميًا اليوم

على المستوى العالمي، استقر سعر أوقية الذهب عند 2647 دولارًا للشراء و2646.5 دولارًا للبيع، وفقًا لآخر تحديث.

تعتبر أسعار الذهب من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تؤثر على قرارات الاستثمار والادخار، ويحرص الكثيرون على متابعة التغيرات اليومية في الأسعار، سواء للاستثمار أو شراء المشغولات الذهبية، حيث تعد ملاذًا آمنًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

اقرأ أيضا

المعدن الأصفر بكام.. سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن



مؤشر للثقة وسط تقلبات الأسواق.. استقرار سعر الجنيه الذهب اليوم

