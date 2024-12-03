عيار 21 الآن.. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 3-12-2024

سعر الذهب.. شهد سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 حالة الاستقرار بسوق الصاغة، وذلك بعد تراجع أسعار الذهب العالمية، مما أثر على الأسعار المحلية، حيث بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 3154 جنيهًا للجرام، بينما سجلت أونصة الذهب 2645 دولارًا، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي، سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 3-12-2024.

سعر الذهب فى منتصف تعاملات اليوم

تتفاوت أسعار الذهب في مصر من محل صاغة لآخر، حيث تختلف قيمة المصنعية والدمغة التي تضاف إلى سعر الذهب. يتراوح متوسط سعر المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، ويعتمد ذلك على نوع عيار الذهب، حيث تمثل المصنعية عادةً نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، كما أن نسبة المعادن الأخرى الموجودة في الذهب تؤثر في القيراط، فكلما زادت هذه النسبة، انخفض القيراط، و يستخدم الذهب بشكل عام بوحدة الأوقية التي تزن 31.1 جرامًا لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4205.75 جنيه للبيع، و4182.75 للشراء في سوق الصاغة، ويعد الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب، مما يجعله الخيار المفضل للكثير من المستثمرين والمشترين الذين يبحثون عن الذهب الخالص.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 الآن في مصر نحو 3855.25 جنيهًا للبيع و3834.25 جنيهًا للشراء، ويعتبر هذا العيار خيارًا مفضلًا للعديد من المشترين نظرًا لمحتواه العالي من الذهب مقارنة بالعيارات الأخرى.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر نحو 3680 جنيهًا للبيع و3660 جنيهًا للشراء، ويعتبر هذا العيار من أكثر الأنواع طلبًا في السوق المصري نظرًا لتوازنه بين النقاء والسعر المناسب.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3154 جنيهًا للجرام، ويعد هذا العيار من الخيارات الشعبية بين المشترين في مصر، حيث يجمع بين النقاء الجيد والسعر المعقول مقارنة بالعيارات الأعلى.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 الآن في مصر نحو 2453.25 جنيهًا للبيع و2440 جنيهًا للشراء، ويعد هذا العيار خيارًا مناسبًا لمن يبحث عن سعر أقل مع محتوى ذهب جيد.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 12

أما سعر الذهب عيار 12، فقد سجل نحو 2102.75 جنيهًا للبيع و2091.5 جنيهًا للشراء، ويعتبر من الخيارات الاقتصادية التي تجمع بين السعر المعقول والنقاء المناسب.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 الآن في مصر نحو 1577.25 جنيهًا للبيع و1568.5 جنيهًا للشراء، ويعد هذا العيار من الأنواع الأقل نقاءً، مما يجعله الخيار الأكثر اقتصادية للمشترين الذين يبحثون عن سعر منخفض مقارنة بالعيارات الأخرى.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب في مصر إلى 29440 جنيهاً، ويعتبر الجنيه الذهب من الخيارات المفضلة للمستثمرين والمشترين الذين يسعون إلى شراء الذهب بشكل مجمع، حيث يتميز بقيمته المرتفعة وقابليته للتداول بسهولة.

سعر الذهب عالمياً

سجل سعر الذهب عالميًا اليوم حوالي 2645 دولارًا للأوقية، يُعد هذا السعر مؤشرًا هامًا للمستثمرين والمتداولين في السوق العالمي، حيث يؤثر على الأسعار المحلية في مختلف الدول.

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