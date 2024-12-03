أسعار الذهب والسبائك.. تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3-12-2024

سعر الذهب والسبائك اليوم.. شهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 انخفاضًا طفيفًا في الأسواق المحلية، مقارنة بالأيام الماضية، على الرغم من ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميًا، والتي حققت نحو 2642.06 دولارًا للبيع و2641.79 دولارًا للشراء.

سعر الذهب والسبائك اليوم

ينشر “ الموجز” سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في مستهل التعاملات, وفقًا لمنصة “آي صاغة”.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم 4205.75 جنيهًا للبيع و4182.75 جنيهًا للشراء، مسجلًا انخفاضًا بقيمة 5.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 22 تراجعًا إلى 3855.25 جنيهًا للبيع و3834.25 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 21 ليصل إلى 3680 جنيهًا للبيع و3660 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 18 اليوم

هبط سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 3154.25 جنيهًا للبيع و3137.25 جنيهًا للشراء، مسجلًا انخفاض قدره 4.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

بلغ سعر الذهب اليوم عيار 14 نحو 2453.25 جنيهًا للبيع و2440 جنيهًا للشراء، متراجعًا بقيمة 3.25 جنيه.

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 12 اليوم

سجل سعر الذهب اليوم عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2102.75 جنيهًا للبيع و2091.5 جنيهًا للشراء، بانخفاض 2.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

بلغ سعر الذهب اليوم عيار 9 نحو 1577.25 جنيهًا للبيع و1568.5 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 2.25 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

استقر سعر الجنيه الذهب عند 29440 جنيهًا للبيع و29280 جنيهًا للشراء، مسجلًا انخفاضًا بقيمة 40 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

ارتفع سعر أوقية الذهب في الأسواق العالمية إلى 2642.06 دولارًا للبيع و2641.79 دولارًا للشراء، بزيادة قدرها 1.25 دولار.

أسعار السبائك الذهبية اليوم

سعر سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24: 4282.86 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24: 42768.57 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24: 427685.71 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24: 4246857.14 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24: 66505.43 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24: 85537.14 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24: 106921.43 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 250 جرام عيار 24: 1062214.29 جنيهًا

سعر سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24: 21384.29 جنيهًا

أداء الذهب الأسبوعي

كشف التقرير الأسبوعي لمنصة «آي صاغة» عن تراجع أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنسبة 2.4%، أي ما يعادل 90 جنيهًا، إذ بدأ سعر جرام الذهب عيار 21 الأسبوع عند 3780 جنيهًا، وأنهاه عند 3690 جنيهًا, بينما شهدت أسعار الذهب عالميًا ارتفاعًا بنسبة 2.4%، مع زيادة قدرها 66 دولارًا للأوقية، إذ افتتحت التعاملات عند 2716 دولارًا وأغلقتها عند 2650 دولارًا.

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أسعار الذهب اليوم السبت 30-11-2024 تحديث لحظي... عيار 21 بكام؟