أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024.. اخر تحديث

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا خلال تعاملات اليوم انخفاض سعر الذهب عالميًا الذي يُعد المؤثر الرئيسي في تسعير الذهب محليًا، وفي الوقت ذاته، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك الرسمية، مما أثر على سوق الذهب المحلي، وتستعرض الموجز في التقرير التالي اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 يتراجع 10 جنيهات

افتتح سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، تعاملات اليوم عند مستوى 3675 جنيهًا للجرام. ومع مرور الوقت، تراجع السعر بمقدار 10 جنيهات ليصل إلى 3665 جنيهًا للجرام، هذا الانخفاض يعكس ضعف الزخم الصعودي للذهب المحلي نتيجة الأداء السلبي لسعر الذهب عالميًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

فيما يلي أسعار الذهب المختلفة كما سجلتها الأسواق المحلية اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 24: 4205 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21: 3665 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18: 3154 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14: 2453 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: 29440 جنيهًا.



تأثير سعر الدولار على أسعار الذهب

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى متوسط 49.80 جنيه لكل دولار في البنوك الرسمية. جاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة قيمة الدولار عالميًا، فضلًا عن تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن دول مجموعة بريكس، التي تضم مصر، وتصريحات ترامب حول فرض تعريفات جمركية جديدة أثرت سلبًا على عملات دول التجمع، ما انعكس بدوره على الأسواق المحلية.

التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب

على المستوى العالمي، يتراوح سعر الذهب بين 2605 و2670 دولارًا للأونصة منذ الأسبوع الماضي، ورغم تسجيل بعض الارتفاعات فوق المتوسط المتحرك لـ50 يومًا عند 2640 دولارًا، إلا أن التداولات لم تخرج من هذه المنطقة. الاتجاه المستقبلي سيعتمد بشكل كبير على حركة الدولار الأمريكي والسياسات الاقتصادية العالمية.

اسعار الذهب

الذهب في مصر.. استقرار تحت مستوى 3700 جنيه للجرام

بالرغم من محاولات الارتفاع، يستمر سعر الذهب المحلي في التذبذب تحت مستوى 3700 جنيه للجرام، دون امتلاك القوة الكافية لاختراق هذا الحاجز، وهذا التذبذب يعكس تأثيرات السوق العالمية، إلى جانب التغيرات المحلية مثل سعر صرف الدولار.

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