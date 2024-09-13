اسعار سبائك الذهب اليوم.. تبدأ من 4455 جنيهًا

اسعار سبائك الذهب اليوم.. يعتبر المعدن الأصفر من أهم الأصول الاستثمارية التي يلجأ إليها الكثيرون في مصر وفي جميع أنحاء العالم كملاذ آمن للحفاظ على الثروة، خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية أو تقلبات الأسواق المالية.

وفي ظل التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم، يهتم العديد من المستثمرين والمواطنين بمعرفة اسعار سبائك الذهب اليوم في مصر 2024.

اسعار سبائك الذهب اليوم

الموجز يتناول خلال التقرير التالي، آخر تحديث طرأ على اسعار سبائك الذهب اليوم بختام تداولات الجمعة الموافق 13-9-2024، والعوامل المؤثرة عليها، بالإضافة إلى كيفية شراء وبيع السبائك.

وبناءً على ذلك، تتأثر اسعار سبائك الذهب اليوم بشكل يومي بالعديد من العوامل العالمية والمحلية، مثل سعر الأوقية (الأونصة) في البورصات العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، ولهذا فإن الاستثمار في سبائك الذهب يعتبر شكل من أشكال الاستثمار الشائعة، فهي ملاذ آمن للمستثمرين في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي.

ومن ضمن اسعار سبائك الذهب اليوم، يوجد سعر سبيكة ذهب 10 جرامات من BTC الذي يعد الأكثر بحثا على محركات البحث، وإليكم تفاصيل أسعار السبائك الذهبية من BTC، والتي شهدت استقرارا في أسعارها بختام اليوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر 2024.

أسعار السبائك الذهبية من BTC

سعر سبيكة الذهب 1 جرام

سجل سعر سبيكة الذهب 1 جرام من BTC نحو 4455 جنيهًا.

اسعار سبائك الذهب اليوم

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام

سجل سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام من BTC نحو 10875 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات

سجل سعر سبيكة الذهب 10 جرامات من BTC نحو 43345 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام

سجل سعر سبيكة الذهب 100 جرام من BTC نحو 432660 جنيهًا.

مصنعية اسعار سبائك الذهب اليوم

وتجدر الإشارة إلى أن مصنعية اسعار سبائك الذهب اليوم تختلف حسب التصميم والشكل وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن.

وعبر التقرير التالي نقدم لكم آخر تطورات سعر الذهب اليوم بختام التعاملات الجمعة الموافق 13-9-2024، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، بنهاية اليوم نحو 3480 جنيهًا للبيع ونحو 3460 جنيهًا للشراء بحسب منصة «اي صاغة».

سعر الذهب اليوم بختام التعاملات المسائية

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل ​​سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3977.25 جنيه للبيع ونحو 3954.25 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 محليًّا نحو 3645.75 جنيه للبيع ونحو 3624.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم بختام التعاملات المسائية

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 محليًّا نحو 3480 جنيهًا للبيع ونحو 3460 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2982.75 جنيه للبيع ونحو 2965.75 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2320 جنيهًا للبيع ونحو 2306.75 جنيه للشراء بهبوط وصل لـ3.25 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 27840 جنيهًا للبيع.

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