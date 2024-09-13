اطلع على أسعار الفضة اليوم الجمعة 13-9-2024.. عيار 925 بكام؟

ارتفعت أسعار الفضة اليوم الجمعة 13-9-2024, مقارنة بأسعار أمس، متأثرة بتقلبات مستمرة في أسواق الفضة, تأثرت الأسعار بعدة عوامل رئيسية تشمل التغيرات في الأسعار العالمية، وتذبذب قيمة الجنيه المصري، والعوامل المحلية مثل العرض والطلب.

أسعار الفضة اليوم

وتعد أسعار الفضة من أكثر الخدمات التي يهتم بمتابعتها قطاع كبير من الناس منهم المستثمرين وصغار المدخرين باعتبارها البديل الأول للذهب, لذا ترصد جريدة “الموجز” أسعار الفضة اليوم الجمعة 13-9-2024, وفقًا لمنصة "بنك لايف" أن أسعار الفضة جاءت كالتالي:

سعر جرام الفضة النقي عيار 99.9 اليوم



حقق سعر جرام الفضة النقي عيار 99.9 نحو 46.26 جنيهًا.

سعر جرام الفضة البريطاني عيار 95.8 اليوم



أسعار الفضة اليوم

سجل سعر جرام الفضة البريطاني عيار 95.8 نحو 44.31 جنيهًا.

سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5 اليوم



بلغ سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5 نحو 42.79 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 916 اليوم



سجل سعر جرام الفضة عيار 916 نحو 42.37 جنيهًا.

سعر جرام الفضة السعودي عيار 875 اليوم

أسعار الفضة اليوم



وصل سعر جرام الفضة عيار 875، المعروف بالفضة السعودي، إلى 40.48 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 800 اليوم



حقق سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 37.01 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 750 اليوم



بلغ سعر جرام الفضة عيار 750 نحو 34.69 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 585 اليوم



سجل سعر جرام الفضة عيار 585 نحو 27.06 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم

تتمتع الفضة عيار 925 بمكانة خاصة لدى العديد من المستثمرين والمستهلكين الذين يفضلونها للهدايا والاستثمار, بلغ سعر هذا العيار حوالي 40.74 جنيه للجرام، مع إضافة مصنعية تتراوح بين 25 و30 جنيهًا، تختلف قليلاً بين المتاجر.

تكلفة تلميع الفضة في مصر

تطلبت الفضة تلميعًا منتظمًا للحفاظ على بريقها ولمعانها، الذي قد يتلاشى بمرور الوقت بسبب العوامل البيئية والاستخدام المتكرر, وبلغت تكلفة تلميع الفضة في بعض المتاجر حوالي 20 جنيهًا، مع إمكانية استخدام وسائل طبيعية مثل عصير الليمون، الملح، وبيكربونات الصوديوم لإعادة اللمعان إلى القطع الفضية.

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