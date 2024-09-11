بكام أسعار الفضة الآن؟.. تعرف على سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم 11-9-2024

أسعار الفضة اليوم..شهدت أسعار الفضة في مصر اهتمامًا متزايدًا من قبل المواطنين خلال الفترة الأخيرة، وأصبح العديد يبحث عن سعر الفضة بأنواعها المختلفة، بما في ذلك سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم, ويأتي هذا الاهتمام نتيجة التقلبات التي شهدها سوق الفضة، والتي دفعت صغار المدخرين إلى التوجه للاستثمار فيها كبديل عن الذهب في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

أسعار الفضة اليوم في مصر



ارتفعت معدلات الاستثمار في الفضة بالتزامن مع زيادة التضخم وارتفاع أسعار الذهب، ووجدت الفضة اهتمامًا كبيرًا بين صغار المدخرين بفضل استخدامها في الصناعات المتنوعة, وترصد جريدة “الموجز” أسعار الفضة اليوم وسعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم, وفقًا للبيانات الصادرة عن منصة "بنك لايف"، جاءت أسعار الفضة اليوم كما يلي:

سعر جرام الفضة النقي عيار 99.9 بلغ حوالي 44.46 جنيه.

سعر جرام الفضة البريطاني عيار 95.8 وصل إلى 42.59 جنيه.

سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5 حقق 41.12 جنيه.

سعر جرام الفضة عيار 916 سجل 40.72 جنيه.

سعر جرام الفضة السعودي عيار 875 بلغ 38.90 جنيه.

سعر جرام الفضة عيار 800 جاء عند 35.56 جنيه.

جنيه. سعر جرام الفضة عيار 750 بلغ 33.34 جنيه.

سعر جرام الفضة عيار 585 وصل إلى 26.01 جنيه.

سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم

أسعار الفضة اليوم



حظيت الفضة عيار 925 بإقبال واسع للاستثمار والهدايا، وسجل سعر الجرام اليوم 41.12 جنيه، مع إضافة مصنعية تتراوح بين 25 و30 جنيهًا، والتي قد تختلف من محل لآخر.

تكلفة المصنعية في مصر

أسعار الفضة اليوم



أسهمت تكلفة المصنعية بشكل كبير في تحديد أسعار الفضة بالسوق المحلية، وتتجاوز تكاليف المصنعية أحيانًا سعر الفضة الخام، خاصة في المتاجر ذات الشهرة العالية, وتتراوح هذه التكاليف بين 25 و30 جنيهًا، مع وجود اختلافات طفيفة بين المحلات.

تكلفة تلميع الفضة في مصر



تحتاج الفضة إلى تلميع دوري للحفاظ على لمعانها، الذي يتلاشى بفعل العوامل البيئية والاستخدام المتكرر, وقدرت تكلفة تلميع الفضة في بعض المتاجر بحوالي 20 جنيهًا, كما يمكن استخدام مواد طبيعية مثل عصير الليمون، الملح، وبيكربونات الصوديوم لإعادة البريق إلى القطع الفضية.

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