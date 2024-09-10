اطلع على أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 10-9-2024.. عيار 925 بكام؟

شهدت أسعار الفضة في مصر ارتفاعًا نسبيًا اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 مقارنةٌ بالأيام السابقة، في ظل تقلبات مستمرة تؤثر على أسواق الفضة مؤخرًا, والتي تتأثر بعدة عوامل رئيسية تشمل التغيرات في الأسعار العالمية، وتذبذب قيمة الجنيه المصري، بالإضافة إلى العوامل المحلية مثل العرض والطلب.

أسعار الفضة اليوم

زاد الاهتمام بأسعار الفضة بين المواطنين خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب، مما دفع العديد من المدخرين للنظر إلى الفضة كبديل استثماري للحفاظ على القيمة.

وترصد جريدة “الموجز” أسعار الفضة اليوم بالمصنعية وفقًا لآخر البيانات المتاحة من منصة "بنك لايف"، جاءت أسعار الفضة اليوم كالتالي:

سعر جرام الفضة النقي عيار 99.9: حوالي 44.04 جنيه.

سعر جرام الفضة البريطاني عيار 95.8: 42.19 جنيه.

سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5: 40.74 جنيه.

سعر جرام الفضة عيار 916: 40.34 جنيه.

جنيه. سعر جرام الفضة عيار 875 (المعروف بالفضة السعودي): 38.53 جنيه.

سعر جرام الفضة عيار 800: 35.23 جنيه.

سعر جرام الفضة عيار 750: 33.03 جنيه.

سعر جرام الفضة عيار 585: 25.76 جنيه.

سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم

تمتلك الفضة عيار 925 على مكانة خاصة، والتي يفضلها الكثيرون لأغراض الاستثمار والهدايا, ويبلغ سعر هذا العيار اليوم حوالي 40.74 جنيه، مع إضافة مصنعية تتراوح بين 25 و30 جنيه، وقد تختلف قليلًا من محل لآخر.

أسعار الفضة

تكلفة المصنعية في مصر

لعبت تكلفة المصنعية دورًا مهمًا في تحديد أسعار الفضة بالسوق المصرية، وتفوق تكلفة المصنعية أحيانًا سعر الفضة الخام، خاصة في المحلات الشهيرة, تتراوح تكاليف المصنعية بين 25 و30 جنيهًا، مع فروقات طفيفة بين مختلف المتاجر.

أسعار الفضة اليوم

تكلفة تلميع الفضة في مصر

تتطلب الفضة تلميع منتظم للحفاظ على بريقها ولمعانها، الذي قد يتلاشى بمرور الوقت نتيجة تعرضها المستمر للعوامل البيئية والاستخدام المتكرر, تصل تكلفة تلميع الفضة في بعض المتاجر إلى حوالي 20 جنيهًا، ويمكن استخدام وسائل طبيعية مثل عصير الليمون، الملح، وبيكربونات الصوديوم لإعادة اللمعان إلى القطع الفضية.

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