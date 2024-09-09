سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم الأثنين 9 سبتمبر 2024

سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية.. سجلت أسعار الفضة اليوم الإثنين 9 سبتمبر 2024 تراجعًا ملحوظًا، وذلك نتيجة التقلبات المستمرة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تأثير تغيرات قيمة الجنيه المصري وعوامل العرض والطلب في السوق المحلي.

‎سعر الفضة اليوم

مع ارتفاع أسعار الذهب، تحول اهتمام العديد من المستثمرين نحو الفضة كخيار بديل للحفاظ على قيمة مدخراتهم. وفي هذا السياق، تستعرض جريدة "الموجز" أحدث أسعار الفضة اليوم وفقًا لآخر التحديثات.

أسعار الفضة اليوم

بلغ سعر جرام الفضة النقي عيار 99.9: 43.46 جنيه.

ووصل سعر جرام الفضة البريطاني عيار 95.8: 41.63 جنيه.

شهد سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5: 40.20 جنيه.

سجل سعر جرام الفضة عيار 916: 39.81 جنيه.

اما سعر جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي): 38.03 جنيه.

بينما سعر جرام الفضة عيار 800: 34.77 جنيه.

وبلغ سعر جرام الفضة عيار 750: 32.59 جنيه.

ووصل سعر جرام الفضة عيار 585: 25.42 جنيه.

سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية 40.20 جنيه.

سعر جرام الفضة بالمصنعية اليوم

أصبح سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية محط اهتمام العديد من المستثمرين والمهتمين بالفضة كهدية، حيث بلغ سعر الجرام حوالي 40.20 جنيه، وتراوحت تكلفة المصنعية بين 25 و30 جنيه.

سعر مصنعية الفضة في مصر

تلعب تكلفة المصنعية دورًا مهمًا في تحديد أسعار الفضة اليوم في مصر، وغالبًا ما تكون المصنعية أعلى بكثير من سعر الفضة الخام في بعض المحلات. وتتراوح تكلفة مصنعية الفضة في مصر بين 25 و30 جنيهًا، مع اختلافات طفيفة بين المحلات.

سعر تلميع الفضة

تحتاج الفضة إلى التلميع بشكل دوري للحفاظ على بريقها، حيث يتلاشى اللمعان بمرور الوقت نتيجة التعرض للهواء والاستخدام المستمر. يبلغ سعر تلميع الفضة في بعض المحلات حوالي 20 جنيهًا، ويمكن أيضًا استخدام بعض الملمعات الطبيعية مثل قشر وعصير الليمون، والملح، وبيكربونات الصوديوم لاستعادة لمعان الفضة.

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