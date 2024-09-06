تعرف على أسعار الفضة اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024 في مصر

أسعار الفضة اليوم..تُعد الفضة من المعادن الثمينة التي تحظى بشعبية واسعة في مصر، نظراً لاستخداماتها المتعددة في الصناعة وصناعة المجوهرات, وتثير تقلبات أسعار الفضة اهتماماً كبيراً لدى المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، لذا ترصد جريدة “الموجز” أسعار الفضة اليوم الجمعة 6-9-2024 وسعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم , وفقًا لمنصة “بنك لايف”.

أسعار الفضة اليوم

شهدت أسعار الفضة اليوم الجمعة حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق المصرية، وجاءت أسعار الفضة اليوم كالتالي:

سعر جرام الفضة عيار 99.9: بلغ 44.83 جنيهًا.

سعر جرام الفضة البريطاني عيار 95.8: سجل 42.95 جنيهًا.

سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5: وصل إلى 41.47 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 916: حقق 41.06 جنيهًا.

سعر جرام الفضة السعودي عيار 875: بلغ 39.23 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 800: سجل حوالي 35.86 جنيهًا.

سعر الفضة اليوم

سعر جرام الفضة عيار 750: وصل إلى 33.62 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 585: حقق 26.23 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 925 اليوم

تُعتبر الفضة عيار 925، المعروفة بالفضة الاسترليني، واحدة من الخيارات المفضلة في عالم المجوهرات والأكسسوارات في مصر, بفضل نقائها وجودتها العالية، أصبحت أكثر أنواع الفضة شيوعًا في مصر، سواء كان ذلك لأغراض الزينة أو كاستثمار.

سعر مصنعية الفضة في مصر

تتحكم مصنعية الفضة في سعر جرام الفضة في مصر, وغالبًا ما تتجاوز سعر المصنعية سعر جرام الفضة نفسه في بعض المحلات الشهيرة, وتتراوح تكلفة الفضة في مصر ما بين 25 و 30 جنيها, وقد تختلف قليلًا من محل لآخر.

سعر الفضة اليوم

سعر تلميع الفضة في مصر اليوم



يتوفر العديد من الملمعات الخاصة بالفضة والتي تساعد على تنظيفها وتلميعها من الأتربة والزيوت، وتتراوح تكلفة تلميع الفضة في مصر ما بين 24 و28 جنيه فقط، هذا بخلاف الملمعات الطبيعية والمتوفرة في كل المنازل، مثل عصير وقشر الليمون، الملح، والكربونات.

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