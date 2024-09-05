آخر تحديث.. أسعار الفضة اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024 في مصر

أسعار الفضة اليوم..استهلت أسعار الفضة تعاملات اليوم الخميس، 5 سبتمبر 2024، بحالة من الاستقرار النسبي في جميع الأعيرة , سجل سعر جرام الفضة عيار 99.9 حوالي 44.73 جنيهًا، بينما حافظ سعر جرام الفضة عيار 925، الذي يعد من أكثر الأعيرة تداولًا، على استقراره عند 41.37 جنيهًا.

أسعار الفضة اليوم

يتساءل العديد من المستثمرين وصغارهم عن أسعار الفضة اليوم، وخاصةً عن سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية, لذا تستعرض جريدة “الموجز” أسعار الفضة اليوم وفقًا لمنصة "بنك لآيف"، وحققت أسعار الفضة اليوم كما يلي:

سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية

بلغ سعر جرام الفضة عيار 925 اليوم نحو 41.00 جنيهًا, وسجلت أسعار المصنعية في مصر بين 25 و30 جنيهًا، مما يجعل هذا النوع من الفضة من الأكثر شيوعًا بفضل نقائه وجودته.

سعر جرام الفضة عيار 99.9

استقر سعر جرام الفضة النقية عيار 99.9 عند 44.73 جنيهًا، وهو ما يعكس تراجعًا مقارنةً بالأيام السابقة.

سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958

وصل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958 إلى 42.85 جنيهًا.

سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 925

سجل سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 925 نحو 41.37 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 916

استقر سعر جرام الفضة عيار 916 عند 40.97 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي)

سجل سعر جرام الفضة عيار 875، المعروف بالفضة السعودي، نحو 39.14 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 800

بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 حوالي 35.78 جنيهًا.

سعر الفضة اليوم

سعر جرام الفضة عيار 750

وصل سعر جرام الفضة عيار 750 إلى حوالي 33.54 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 585

سجل سعر جرام الفضة عيار 585 نحو 26.16 جنيهًا.

تكلفة تلميع الفضة في مصر

سجلت تكلفة تلميع الفضة اليوم بين 25 و30 جنيهًا، وفقًا لبعض المواقع المتخصصة في بيع منتجات الفضة عبر الإنترنت, يمكن أيضًا استخدام الملمعات الطبيعية المتوفرة في المنازل، مثل عصير وقشر الليمون، الملح، والكربونات.

سعر الفضة اليوم

سعر مصنعية الفضة في مصر

تتجكم المصنعية بشكل كبير على أسعار الفضة في مصر، وغالبًا ما تتجاوز تكلفة المصنعية سعر جرام الفضة الخام, يتراوح سعر المصنعية في مصر بين 25 و30 جنيهًا، مع احتمال اختلافه من محل إلى آخر.

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