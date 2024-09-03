تراجع سعر جرم الفضة بختام التعاملات المسائية.. إنفوجراف

سعر جرم الفضة بختام التعاملات المسائية.. تُعتبر خيارًا استثماريًا جيدًا لمن يبحثون عن تنويع محافظهم الاستثمارية أو يرغبون في التحوط ضد التضخم وتقلبات الأسواق.

ويعتمد سعر جرم الفضة بختام التعاملات المسائية على عوامل متعددة، منها السعر العالمي، وسعر صرف العملات، والطلب الصناعي، والأوضاع الجيوسياسية، وبالتالي يُنصح بمتابعة أسعار الفضة بشكل دوري للحصول على أفضل توقيت لشراء أو بيع الفضة والاستفادة من تقلبات السوق.

سعر جرم الفضة بختام التعاملات المسائية

وشهد سعر جرم الفضة بختام التعاملات المسائية بنهاية اليوم الثلاثاء الموافق 3-8-2024 تراجعًا بالأسواق المحلية.

ولهذا يُنصح بالمتابعة الدورية لـ سعر جرم الفضة بختام التعاملات المسائية وتحليل الاتجاهات السوقية قبل اتخاذ قرار الاستثمار، بالإضافة إلى تنويع المحفظة، حيث لا تعتمد على الفضة فقط كأداة استثمارية، بل احرص على تنويع محفظتك الاستثمارية لتشمل أصولاً مختلفة، كما يمكن شراء الفضة المادية في شكل عملات معدنية أو سبائك وحفظها كاستثمار طويل الأجل.

ويعلم المهتمين بالتعرف على آخر تطورات سعر جرم الفضة بختام التعاملات المسائية بنهاية اليوم الثلاثاء الموافق 3-8-2024 بالأسواق المحلية، أن سعر صرف العملات، وخاصة سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، يلعب دورًا مهمًا في تحديد سعر الفضة في مصر، بما أن الفضة تُسعر بالدولار، فإن أي تغيير في سعر الصرف يؤثر بشكل مباشر على السعر المحلي.

وتجدر الإشارة إلى أن الفضة يتستخدم في العديد من التطبيقات الصناعية، مثل صناعة الإلكترونيات، والخلايا الشمسية، والأدوية، مما يؤثر على مستوى الطلب وبالتالي على الأسعار.

الموجز يتناول آخر تحديث طرأ على سعر جرم الفضة بختام التعاملات المسائية بنهاية اليوم الثلاثاء الموافق 3-8-2024 بالأسواق المحلية والتي جاءت على النحو التالي وفقًا لما نشرته منصة لايف بنك:

سعر جرام الفضة النقية عيار 99.9

بلغ سعر جرام الفضة النقية عيار 99.9 بنهاية تعاملات الثلاثاء نحو 43.43 جنيهًا.

سعر جرام الفضة البريطانية عيار 95.8

وصل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 95.8 بنهاية تعاملات الثلاثاء نحو 41.61 جنيهًا.

سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5

سجلت الفضة الاسترليني عيار 92.5 بنهاية تعاملات الثلاثاء نحو 40.17 جنيهًا.

سعر جرم الفضة بختام التعاملات المسائية

جرام فضة عيار 91.6

بلغ سعر جرام فضة عيار 916 بنهاية تعاملات الثلاثاء نحو 39.78 جنيهًا.

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)

سجل سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم في السوق المصري بنهاية تعاملات الثلاثاء نحو 38.00 جنيهًا.

سعر فضة المجوهرات عيار 800

وصل سعر جرام فضة المجوهرات عيار 800 بنهاية تعاملات الثلاثاء نحو 34.75 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 750

سجل سعر جرام فضة عيار 750 بنهاية تعاملات الثلاثاء نحو 32.57 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 585

سجل سعر جرام فضة عيار 585 بنهاية تعاملات الثلاثاء نحو 25.41 جنيهًا.

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