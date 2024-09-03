تعرف على أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 3-9-2024.. عيار 925 بكام؟

تراجعت أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 في بعض الأعيرة بينما سجلت أعيرة آخرى استقرارًا, ليسجل سعر جرام الفضة عيار 99.9 نحو 44.32 جنيهًا مقارنة بأمس 47.03, بينما شهدت سعر جرام الفضة عيار 925 الأكثر تداولًا حالة من الاستقرارالنسبي مسجلًا نحو 41.00 جنيهًا.

أسعار الفضة اليوم

يتساءل العديد من الناس خاصة صغار المستثمرين عن أسعار الفضة اليوم و سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم ، لذا ترصد جريدة “الموجز” أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 3-9-2024, وفقًا لمنصة “بنك لآيف”.

سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم

حقق سعر جرام الفضة عيار 925 اليوم نحو 41.00 جنيه, بينما ترواحت أسعار المصنعية في مصر ما بين 25 و 30 جنيه, ويعد أكثر أنواع الفضة شيوعًا, بفضل نقاءه وجودته.

سعر جرام الفضة عيار 99.9

استقر سعر جرام الفضة النقية عيار 99.9 عند 44.32 جنيهًا.

سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958

وصل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958 إلى 42.46 جنيهًا.

سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 925

سجل سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 925 نحو 41.00 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 916

استقر سعر جرام الفضة عيار 916 عند 40.60 جنيهًا في السوق المصري.

سعر الفضة اليوم

سعر جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي)

سجل سعر جرام الفضة عيار 875، المعروف بالفضة السعودي، نحو 38.78 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 800

بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 35.46 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 750

وصل سعر جرام الفضة عيار 750 إلى حوالي 33.24 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 585

سجل سعر جرام الفضة عيار 585 نحو 25.93 جنيهًا.

سعر الفضة اليوم

أداء الفضة عالميًا

هبطت أسعار الفضة الفورية في الأيام الأخيرة بنسبة 0.6% لتصل إلى 28.22 دولار للأوقية، بينما ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.3% ليصل إلى 2462.82 دولار للأوقية, تزامنًا مع زيادة العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.3% لتصل إلى 2500.50 دولار، وسط تفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية المتوقع في سبتمبر المقبل.

اقرأ أيضًا: أسعار الفضة بالمصنعية اليوم الأحد 1 سبتمبر.. عيار 925 بكام؟

أسعار الفضة.. تعرف على سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم الإثنين