كم سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024

أسعار الفضة اليوم من أهم المواضيع التي تصدرت قوائم محركات البحث في الساعات الأخيرة، مع تزايد الاهتمام بمعدن الفضة، باعتباره من أفضل الملاذات الآمنة التي تحفظ قيمة العملة.

سعر الفضة الآن

وحصلت أسعار الفضة على اهتمام كبير مع عدم استقرار أسعار الذهب، ولهذا يستعرض الموجز في السطور التالية سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024.

‎سعر الفضة اليوم

وكان سعر الفضة الفوري قد تراجع بنسبة 0.7% إلى 28.30 دولارًا، وانخفض البلاتين بنحو 1.5% إلى 916.50 دولارًا، وخسر البلاديوم 1.7% إلى 962.10 دولارًا.

وفي السياق، بلغ سعر الذهب الفوري 2498.87 دولار للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من أسبوع في الجلسة الماضية بسبب ارتفاع الدولار.

‎مستقبل سعر الفضة

ويتوقع المتداولون أن تكون هناك فرصة بنسبة 31% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية الذي سيعقده بنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 سبتمبر ، وفرصة بنسبة 69% لخفض بمقدار ربع نقطة.

وسيراقب المستثمرون تقرير الوظائف في الولايات المتحدة يوم الجمعة، في حين يمكن أن توفر مسوحات معهد إدارة التوريدات، وفرص العمل المتاحة في JOLTS وتقرير التوظيف ADP أدلة على مسار خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.





‎أسعار الفضة اليوم

الفضة النقية عيار999: 48.10

الفضة البريطانية عيار 958: 46.12

الفضة الاسترليني عيار 925: 44.54

فضة العملات عيار 900: 43.33

فضة المجوهرات عيار 800: 38.52

فضة عيار 880: 42.37

أسعار سبائك الفضة اليوم شراء جديد999

أونصة الفضة: 1,978.717

سبيكة الفضة 50 جرام: 3,168.82

سبيكة الفضة 100 جرام: 6,313.54

سبيكة الفضة 200 جرام: 12,048.75

سبيكة الفضة 250 جرام: 14,819.96

سبيكة الفضة 500 جرام: 29,350.75

سبيكة الفضة 1 كيلو: 57,833.99

أسعار سبائك الفضة اليو اعادة بيع999

سعر جرام الفضة: 47.87

أونصة الفضة: 1,488.986

سبيكة الفضة 50 جرام: 2,393.61

سبيكة الفضة 100 جرام: 4,787.21

سبيكة الفضة 200 جرام: 9,574.43

سبيكة الفضة 250 جرام: 11,968.03

سبيكة الفضة 500 جرام: 23,936.07

سبيكة الفضة 1 كيلو: 47,872.14

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