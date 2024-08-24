سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم..الفضة بكام؟

سعر جرام الفضة عيار 925 ..زادت شعبية الفضة في مصر كبديل أول للذهب في السنوات الأخيرة، وشهدت أسعارها اهتمامًا كبيرًا من قبل المواطنين, وارتفع الطلب على الفضة عيار 925، المعروف بالفضة الاسترليني، لكونه أحد أنقى أنواع الفضة المتاحة، والذي يحتوي على 92.5% من الفضة النقية و7.5% من المعادن الأخرى مثل النحاس لزيادة الصلابة.

سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم

شهد سعر جرام الفضة عيار 925 حالة من الاستقرار, مسجلًا نحو 43.22 جنيهًا, وتراوح سعر المصنعية بين 25 و30 جنيهًا, وقد يختلف السعر قليلًا من محل إلى آخر.

أسعار الفضة اليوم

تعد أسعار الفضة من أكثر الخدمات بحثًا عبر محرك جوجل, باعتبارها ملاذ آمن أقل تكلفة من الذهب، مما جعلها خيارًا شائعًا بين صغار المستثمرين والمدخرين.

ولهذا, ترصد جريدة “الموجز” أسعار الفضة اليوم السبت 24-8-2024 في مصر, وفقًا لمنصة “بنك لآيف”, وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الفضة

حقق سعر جرام الفضة النقي عيار 99.9 نحو 46.73 جنيهًا.

سجل سعر جرام الفضة البريطاني عيار 95.8 نحو 44.77 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5 نحو 43.22 جنيهًا.

سجل سعر جرام الفضة عيار 916 نحو 42.80 جنيهًا.

وصل سعر جرام الفضة عيار 875، المعروف بالفضة السعودي، إلى 40.89 جنيهًا.

حقق سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 37.38 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الفضة عيار 750 نحو 35.05 جنيهًا.

سجل سعر جرام الفضة عيار 585 نحو 27.34 جنيهًا.

سعر تلميع الفضة في مصر

جاءت تكلفة تلميع الفضة بين 24 و28 جنيهًا، وفقًا لما ذكره أحد المواقع الشهيرة في بيع منتجات الفضة على الإنترنت, ويمكن الاعتماد على الملمعات الطبيعية المتاحة في المنازل مثل عصير وقشر الليمون، الملح، والكربونات.

سعر الفضة اليوم

ومن الجدير بالذكر أن المصنعية تتحكم بشكل كبير في أسعار الفضة داخل مصر، وغالبًا ما يكون سعر المصنعية أعلى بكثير من سعر جرام الفضة الخام, ويقدر سعر المصنعية في مصر ما بين 25 و 30جنيهًا تقريبًا، مع احتمال اختلافه بين محلات الصاغة.

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