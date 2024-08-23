تراجع سعر جرام الفضة اليوم بنهاية التعاملات.. «إنفوجراف»

سعر جرام الفضة اليوم بنهاية التعاملات.. شهد تراجعًا بختام تداولات الجمعة الموافق 23-8-2024، ولهذا تعد من الخدمات والأسعار الأوسع انتشارًا وبحثًا عبر شبكة الإنترنت.

وبناءً على تراجع سعر جرام الفضة اليوم بنهاية التعاملات ارتفعت معدلات البحث داخل السوق المصري مما أثار اهتمام المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، حيث تعكس هذه التغيرات عدة عوامل اقتصادية محلية ودولية تؤثر على العرض والطلب على هذا المعدن الثمين.

سعر جرام الفضة اليوم بنهاية التعاملات

وتعتبر أسعار الفضة في السوق العالمي هي المؤشر الرئيسي لتحديد أسعارها في مصر، ولذا فالأسعار العالمية تتأثر بعدة مؤثرات هامة منها الأداء الاقتصادي العالمي، والطلب الصناعي والاستثماري على الفضة، ولهذا يتوجه الكثيرين من صغار المدخرين إليها مدعومة من صعود أسعار الذهب، وبالتالي يسيطر التراجع في نهاية التداولات على سعر جرام الفضة اليوم بنهاية التعاملات ولهذا ارتفعت مؤشرات البحث من قبل المهتمين للتعرف على آخر تحديث طرأ عليه بنهاية الجمعة.

وخلال السطور التالية، الموجز يتناول آخر تطورات طرأت على سعر جرام الفضة اليوم بنهاية التعاملات، بختام تداولات الجمعة الموافق 23-8-2024، عقب الانخفاض الذي شهده والذي جاء على النحو التالي بحسب منصة لايف بنك :

سعر جرام الفضة النقية عيار 99.9

بلغ سعر جرام الفضة النقية عيار 99.9 بنهاية تعاملات الجمعة نحو 45.87 جنيهًا.

سعر جرام الفضة البريطانية عيار 95.8

وصل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 95.8 بنهاية تعاملات الجمعة نحو 43.94 جنيهًا.

سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5

سجلت الفضة الاسترليني عيار 92.5 بنهاية تعاملات الجمعة نحو 42.43 جنيهًا.

جرام فضة عيار 91.6

بلغ سعر جرام فضة عيار 916 بنهاية تعاملات الجمعة نحو 42.01 جنيهًا.

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)

سجل سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم في السوق المصري بنهاية تعاملات الجمعة نحو 40.13 جنيهًا.

سعر فضة المجوهرات عيار 800

وصل سعر جرام فضة المجوهرات عيار 800 بنهاية تعاملات الجمعة نحو 36.69 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 750

سجل سعر جرام فضة عيار 750 بنهاية تعاملات الجمعة نحو 34.40 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 585

سجل سعر جرام فضة عيار 585 بنهاية تعاملات الجمعة نحو 26.83 جنيهًا.

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