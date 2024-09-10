تراجع سعر جرام الفضة اليوم بختام التعاملات.. إنفوجراف

سعر جرام الفضة اليوم بختام التعاملات.. شهد تراجعًا ملحوظًا بنهاية التداولات اليوم الثلاثاء الموافق 10-9-2024، ولهذا ترتفع مؤشرات البحث يوميًا بأسواق المعادن الثمينة، وباعتباره من أهم الكلمات التي تتصدر محرك جوجل .

وبناءً على ذلك يرغب العديد من المواطنين خاصة المستثمرين للتعرف على آخر تحديثات سعر جرام الفضة اليوم بختام التعاملات عبر الإنترنت، وبالتالي يظل خيارًا جذابًا للتنويع الاستثماري والحماية من التقلبات الاقتصادية، وقد شهد بختام الثلاثاء تراجعًا داخل المحلات.

سعر جرام الفضة اليوم بختام التعاملات

ونظرًا لقيمة سعر جرام الفضة اليوم بختام التعاملات، يسعى الكثيرين للتعرف على آخر التطورات لحظة بلحظة، في السوق المحلي، نظرًا لأنه من المعادن الثمينة التي يتم تداولها على نطاق واسع لأغراض استثمارية وصناعية، ولهذا فإن متابعة أسعاره أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمهتمين، لتوجه الكثيرين من صغار المدخرين إليها مدعومة من صعود أسعار الذهب.

أسعار الفضة اليوم

وتعتبر أسعار الفضة اليوم بختام تعاملات الثلاثاء الموافق 10-9-2024، من الخدمات والأسعار الأوسع انتشارًا وبحثًا عبر شبكة الإنترنت،وبالتالي فإن سعره بالسوق العالمي يعتبر المؤشر الرئيسي لتحديد أسعارها في مصر، ولذا فالأسعار العالمية تتأثر بعدة عوامل منها الأداء الاقتصادي العالمي، والطلب الصناعي والاستثماري على الفضة.

الموجز يرصد عبر السطور التالية، آخر تحديث وقع على سعر جرام الفضة اليوم بختام التعاملات، رغم الثبات المسيطر عليه بالأسواق المحلية والتي جاءت على النحو التالي وفقًا لمنصة لايف بنك:

سعر جرام الفضة النقية عيار 99.9

بلغ سعر جرام الفضة النقية عيار 99.9 بنهاية تعاملات الثلاثاء نحو 43.88 جنيهًا.

سعر جرام الفضة البريطانية عيار 95.8

وصل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 95.8 بنهاية تعاملات الثلاثاء نحو 42.04 جنيهًا.

سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5

سجلت الفضة الاسترليني عيار 92.5 بنهاية تعاملات الثلاثاء نحو 40.59 جنيهًا.

سعر جرام الفضة اليوم بختام التعاملات

جرام فضة عيار 91.6

بلغ سعر جرام فضة عيار 916 بنهاية تعاملات الثلاثاء نحو 40.20 جنيهًا.

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)

سجل سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم في السوق المصري بنهاية تعاملات الثلاثاء نحو 38.40 جنيهًا.

سعر فضة المجوهرات عيار 800

وصل سعر جرام فضة المجوهرات عيار 800 بنهاية تعاملات الثلاثاء نحو 35.11 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 750

سجل سعر جرام فضة عيار 750 بنهاية تعاملات الثلاثاء نحو 32.91 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 585

سجل سعر جرام فضة عيار 585 بنهاية تعاملات الثلاثاء نحو 25.67 جنيهًا.

ومن العوامل المؤثرة على أسعار الفضة في السوق المحلي بشكل كبير أنه يعتمد بشكل أساسي على تداولها في بورصات السلع العالمية مثل بورصة نيويورك وبورصة لندن للمعادن، كما يلجأ المستثمرون إلى المعادن الثمينة في أوقات التضخم المرتفع، مثل الفضة كوسيلة للحفاظ على القيمة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.

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