بكام أسعار الفضة الآن.. سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم الخميس 12-9-2024

أسعار الفضة.. شهدت مؤشرات البحث عن أسعار الفضة اليوم الخميس، 12 سبتمبر 2024، ارتفاعًا ملحوظًا عبر محرك البحث جوجل, تزايدت الاستفسارات حول سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية، الذي بلغ نحو 41.37 جنيهًا.

أسعار الفضة اليوم

يسعى العديد من الأفراد لمتابعة أسعار الفضة يوميًا عبر محرك البحث جوجل، نظرًا لزيادة الاهتمام بالفضة كوسيلة للادخار والاستثمار, تزايد الإقبال على سبائك الفضة، مستفيدين من استقرارها النسبي وارتفاع الطلب عليها، خاصةً في ظل صعود أسعار الذهب.

وترصد جريدة “الموجز” أسعار الفضة وسعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم الخميس 12-9-2024, وفقًا لمنصة “بنك لآيف”.

سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية

بلغ سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية نحو 41.37 جنيهًا, ويُذكر أن سعر المصنعية في مصر يصل تقريبًا إلى 25 جنيهًا، وقد يختلف قليلًا من محل إلى آخر.

سعر جرام الفضة النقي عيار 99.9

حقق سعر جرام الفضة النقي عيار 99.9 نحو 44.73 جنيهًا.

سعر جرام الفضة البريطاني عيار 95.8



سجل سعر جرام الفضة البريطاني عيار 95.8 نحو 42.85 جنيهًا.

سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5



أسعار الفضة

بلغ سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5 نحو 41.37 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 916

سجل سعر جرام الفضة عيار 916 نحو 40.97 جنيهًا.

سعر جرام الفضة السعودي عيار 875



أسعار الفضة

وصل سعر جرام الفضة عيار 875، المعروف بالفضة السعودي، إلى 39.14 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 800



حقق سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 35.78 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 750



بلغ سعر جرام الفضة عيار 750 نحو 33.55 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 585



سجل سعر جرام الفضة عيار 585 نحو 26.17 جنيهًا.

سعر مصنعية الفضة في مصر

تحكم المصنعية في تحديد أسعار الفضة داخل مصر، تكون غالبًا أعلى بكثير من سعر جرام الفضة الخام, يُقدّر سعر المصنعية في مصر بحوالي 25 و 30 جنيهًا تقريبًا، مع احتمال اختلافه بين محلات الصاغة.

تكلفة تلميع الفضة في مصر

تراوحت تكلفة تلميع الفضة بين 24 و28 جنيهًا، وفقًا لمواقع بيع منتجات الفضة على الإنترنت, يُنصح باستخدام مُلمعات خاصة للمساعدة في الحفاظ على بريق الفضة وإطالة عمرها.

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