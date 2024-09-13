أسعار النحاس والمعادن اليوم الجمعة 13-9-2024.. جديد وخردة

أسعار النحاس والمعادن.. تجذب أسعار النحاس والمعادن اهتمام العديد من التجار والمستهلكين، نظراً لأهمية هذا المعدن وكونه من أكثر المواضيع بحثاً عبر محرك جوجل، تستعرض جريدة “الموجز” آخر تحديثات أسعار النحاس والمعادن في الأسواق المحلية والعالمية ليوم الجمعة، 13 سبتمبر 2024 وفقًا لبورصة المعادن.

أسعار النحاس اليوم

يُعتبر النحاس من المعادن الرئيسية التي تهم التجار والمستهلكين على حد سواء، نظراً لاستخدامه الواسع في القطاعات المختلفة, يتابع الأفراد والشركات المحلية بشكل مستمر أسعار النحاس، بما في ذلك النحاس الخردة، نظراً لتأثيرها المباشر على التكلفة الاقتصادية للمشروعات, وتنوعت أسعار النحاس اليوم، وسجلت الأسعار التالية:

تراوح سعر كيلو النحاس بين 280 و297 جنيهًا.

بلغ سعر طن النحاس 297 ألف جنيه.

سجل سعر طن النحاس الأحمر الخردة 160 ألف جنيه.

حدد سعر طن النحاس الأصفر في بورصة المعادن بـ105 آلاف جنيه.

استقر سعر النحاس الأصفر عند 299 جنيهًا للكيلو.

أسعار النحاس في بورصة المعادن

تفاوتت أسعار النحاس في بورصة المعادن، وبلغت الأسعار كما يلي:

سعر النحاس اليوم

سجل سعر النحاس الحالي نحو 4.2130 دولارًا للطن.

سجل سعر الإغلاق الأخير للنحاس 4.0735 دولارًا للطن.

حقق أعلى سعر للنحاس حاليًا 4.2360 دولارًا لكل طن.

وصل أدنى سعر للنحاس إلى 4.1960 دولارًا لكل طن.

أسعار النحاس الخردة اليوم

تفاوتت أسعار النحاس الخردة بناءً على درجة نقائه، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر النحاس اليوم

تراوحت أسعار كيلو جرام خردة النحاس بين 200 و400 جنيه مصري.

بلغت أسعار كيلو جرام خردة النحاس الأصفر بين 280 و300 جنيه مصري، حسب مكان البيع وجودة النحاس.

سجلت أسعار خردة النحاس الأحمر بين 240 و280 جنيهًا مصريًا للكيلو جرام.

تباينت أسعار النحاس النقي بين 330 و400 جنيه مصري للكيلو جرام.

استقرت أسعار النحاس المخلوط بين 280 و300 جنيه مصري.

أسعار المعادن الأخرى اليوم

وصلت أسعار المعادن الأخرى إلى:

سجل سعر الألومنيوم 4.1960 دولارًا.

بلغ سعر البلاتين 997.80 دولارًا.

وصل سعر الذهب إلى 2,600.10 دولارًا.

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