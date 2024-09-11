أسعار النحاس والمعادن اليوم.. يهتم قطاع كبير من الناس بمتابعة أسعار النحاس والمعادن اليوم، في ظل التقلبات التي شهدتها الأسواق, ويُستخدم النحاس بشكل واسع في العديد من المجالات مثل الصناعة والكهرباء والطاقة والنقل والبناء، مما جعله محور اهتمام خاص.

أسعار النحاس والمعادن

ترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار النحاس والمعادن اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024, وفقًا لبورصة المعادن.

أسعار النحاس في بورصة المعادن اليوم



سجلت أسعار النحاس في بورصة المعادن ارتفاعًا ملحوظًا, وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر النحاس الحالي نحو 4.1450 دولارًا للطن

بدأ سعر الافتتاح اليوم عند 4.0995 دولارًا للطن

بلغ سعر الإغلاق الأخير 4.0735 دولارًا للطن.

ارتفعت الأسعار بنسبة 1.1200% بما يعادل زيادة قدرها 0.0460 دولار.

وصل أعلى سعر للنحاس حاليًا إلى نحو 4.1640 دولار للطن.

أسعار النحاس اليوم في مصر

سعر النحاس والمعادن



شهدت أسعار النحاس اليوم تفاوتًا بين التجار في مختلف المناطق, وجاءت الأسعار كالتالي:

تراوحت أسعار كيلو النحاس الأحمر بين 280 و297 جنيهًا.

بينما بلغ سعر طن النحاس اليوم 297 ألف جنيه.

سجل طن النحاس الأحمر الخردة سعرًا قدره 160 ألف جنيه.

بلغ سعر طن النحاس الأصفر في بورصة المعادن 105 آلاف جنيه.

استقر سعر النحاس الأصفر عند 299 جنيهًا للكيلوجرام.

أسعار النحاس الخردة اليوم

سعر النحاس والمعادن



تفاوتت أسعار النحاس الخردة وفقًا لجودة المنتج ومكان البيع, وجاءت الأسعار كالتالي:

تراوح سعر كيلوجرام خردة النحاس في مصر بين 200 و400 جنيه مصري.

تفاوتت تكلفة كيلوجرام خردة النحاس الأصفر بين 280 و300 جنيه مصري.

سجل النحاس النقي أسعارًا تتراوح بين 330 و400 جنيه مصري للكيلوجرام.

تراوحت أسعار النحاس المخلوط بين 280 و300 جنيه مصري.

سعار المعادن اليوم



سجلت أسعار المعادن الأخرى اليوم استقرارًا نسبيًا، وجاءت الأسعار كالتالي:

بلغ سعر الألومنيوم نحو 943.25 دولارًا

بلغ سعر البلاتين حوالي 970.03 دولارًا

حقق البلاديوم نحو 971.03 دولارًا.

سجل سعر الذهب نحو 2,553.25 دولارًا

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