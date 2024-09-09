تعرف على سعر النحاس والمعادن اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2024.. تقلبات جديدة

يشهد سعر النحاس والمعادن اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2024 تحركات طفيفة في بورصة المعادن العالمية، حيث يبلغ سعر النحاس اليوم في بورصة المعادن نحو 4.0650 دولار، بينما يتراوح بين 280 و297 جنيهًا مصريًا.

يتطلع قطاع كبير من المهتمين بأسعار المعادن إلى معرفة سعر النحاس والمعادن يوميًا, لذا يرصد موقع “الموجز” سعر النحاس والمعادن اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2024, وفقًا لبورصة المعادن المحلية والعالمية.

سعر النحاس اليوم في بورصة المعادن

سجل سعر النحاس في بورصة المعادن اليوم حوالي 4.0760 دولارًا للطن.

بلغ سعر افتتاح النحاس اليوم 4.2175 دولارًا.

وارتفع أعلى سعر له إلى 4.2280 دولارًا.

تراجع أدنى سعر للنحاس إلى 4.0690 دولارًا قبل أن يغلق عند 4.2115 دولارًا.

سعر النحاس في مصر

استقر سعر النحاس في الأسواق المصرية، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر النحاس اليوم

سعر كيلو النحاس تراوح بين 280 و297 جنيهًا مصريًا.

بلغ سعر طن النحاس 297 ألف جنيه مصري.

وصل سعر طن النحاس الأحمر الخردة إلى 160 ألف جنيه.

سجل سعر طن النحاس الأصفر حوالي 105,000 جنيه.

سجلت أسعار الرفوف المصنوعة من النحاس الأصفر 299 جنيهًا للكيلو.

أسعار المعادن اليوم

تفاوتت أسعار المعادن في بورصة المعادن، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الألومنيوم بلغ 2,341.00 دولارًا للطن.

سعر الألومنيوم اليوم

سعر البلاتين وصل إلى 925.70 دولارًا للطن.

سعر الزنك بلغ 2,705.00 دولارًا للطن.

دولارًا للطن. سعر البلاديوم سجل نحو 903.00 دولارًا للطن.

دولارًا للطن. سعر الذهب حقق نحو 2,526.80 دولارًا.

دولارًا. سعر الفضة سجل نحو 28.27 دولارًا.

سعر الرصاص سجل نحو 1,972.00 دولارًا.

سعر القصدير وصل إلى 31,024.00 دولارًا.

سعر النيكل حقق نحو 15,906.50 دولارًا.

اسعار الحديد اليوم في مصر

وبعد ان وضحنا لكم اسعار النحاس اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2024، اليكم اسعار الحديد اليوم وفق لاخر تحديث له بجميع المصانع والشركات..

سعر حديد المراكبي 41,000 جنيه مصري للطن.

سعر حديد عطية 39,000 جنيه مصري

سعر حديد العشري 38,800 جنيه مصري

سعر حديد الجيوشي 39,000 جنيه مصري للطن.

سعر حديد سرحان 38,800 جنيه مصري

سعر حديد الجارحي 39,000 جنيه مصري للطن.

سعر حديد عز 41,500 جنيه مصري

سعر حديد بشاي اليو 41,200 جنيه مصري للطن.

سعر حديد العتال اليوم 39,000 جنيه مصري

سعر حديد المعادي اليوم 38,800 جنيه مصري للطن.

سعر حديد مصر ستيل اليوم بقيمة 39,000 جنيه مصري للطن.

سعر حديد بيانكو اليوم 38,800 جنيه مصري للطن.

سعر حديد المصريين اليوم41,100 جنيه مصري

سعر حديد الكومي 38,800 جنيه مصري للطن.

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