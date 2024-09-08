سعر النحاس والمعادن اليوم الأحد 8-9-2024 في بداية التعاملات

سعر النحاس والمعادن.. تراجع سعر النحاس والمعادن اليوم الأحد 8-9-2024 في بورصة المعادن العالمية, وسجل سعر النحاس اليوم في بورصة المعادن نحو 4.0650 دولار.

سعر النحاس والمعادن اليوم

يتطلع قطاع كبير من المهتمين بأسعار المعادن إلى معرفة سعر النحاس والمعادن يوميًا, لذا يرصد موقع “الموجز” سعر النحاس والمعادن اليوم الأحد 8-9-2024, وفقًا لبورصة المعادن المحلية والعالمية.

سعر النحاس اليوم في بورصة المعادن

سجل سعر النحاس في بورصة المعادن اليوم حوالي 4.0760 دولارًا للطن.

بلغ سعر افتتاح النحاس اليوم 4.2175 دولارًا.

وارتفع أعلى سعر له إلى 4.2280 دولارًا.

تراجع أدنى سعر للنحاس إلى 4.0690 دولارًا قبل أن يغلق عند 4.2115 دولارًا.

سعر النحاس في مصر

استقر سعر النحاس في الأسواق المصرية، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر النحاس اليوم

سعر كيلو النحاس تراوح بين 280 و297 جنيهًا مصريًا.

بلغ سعر طن النحاس 297 ألف جنيه مصري.

وصل سعر طن النحاس الأحمر الخردة إلى 160 ألف جنيه.

سجل سعر طن النحاس الأصفر حوالي 105,000 جنيه.

سجلت أسعار الرفوف المصنوعة من النحاس الأصفر 299 جنيهًا للكيلو.

أسعار المعادن اليوم

تفاوتت أسعار المعادن في بورصة المعادن، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الألومنيوم بلغ 2,341.00 دولارًا للطن.

سعر الألومنيوم اليوم

سعر البلاتين وصل إلى 925.70 دولارًا للطن.

سعر الزنك بلغ 2,705.00 دولارًا للطن.

دولارًا للطن. سعر البلاديوم سجل نحو 903.00 دولارًا للطن.

دولارًا للطن. سعر الذهب حقق نحو 2,526.80 دولارًا.

دولارًا. سعر الفضة سجل نحو 28.27 دولارًا.

سعر الرصاص سجل نحو 1,972.00 دولارًا.

سعر القصدير وصل إلى 31,024.00 دولارًا.

سعر النيكل حقق نحو 15,906.50 دولارًا.

تتأثر أسعار النحاس والمعادن الأخرى بشكل كبير بالتغيرات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تقلبات العرض والطلب، والتغيرات في أسعار الطاقة، والتطورات في السياسات التجارية والاقتصادية, وتعتمد الأسعار في الأسواق المحلية أيضًا على العوامل الاقتصادية الوطنية مثل تكلفة النقل والتكاليف الإنتاجية والضرائب.

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