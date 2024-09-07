سعر النحاس والمعادن اليوم السبت 7 سبتمبر 2024 في بورصة المعادن

يُعتبر سعر النحاس والمعادن من المؤشرات المهمة في الأسواق المالية نظرًا لاستخداماتها الواسعة في صناعات متعددة، بدءًا من الأسلاك الكهربائية والأجهزة الإلكترونية وصولاً إلى السبائك النحاسية والمجوهرات.

سعر النحاس والمعادن

يتطلع العديد من المهتمين بقطاع المعادن إلى متابعة أسعار المعادن يوميًا, لذا ترصد جريدة "الموجز" سعر النحاس والمعادن اليوم، وفقًا إلى أحدث البيانات المحلية والعالمية.

سعر النحاس في بورصة المعادن

سجل سعر النحاس في بورصة المعادن اليوم نحو 4.0735 دولارًا للطن.

بلغ سعر افتتاح النحاس اليوم نحو 4.1390 دولارًا.

وصل أعلى سعر للنحاس اليوم إلى 4.1765 دولارًا.

تراجع أدنى سعر له إلى 4.0620 دولارًا قبل أن يغلق عند 4.0735 دولارًا.

سعر النحاس في مصر

استقر سعر النحاس في الأسواق المصرية اليوم، وجاءت الأسعار كالتالي:

تراوحت أسعار الكيلو بين 280 و297 جنيهًا مصريًا.

بلغ سعر طن النحاس 297 ألف جنيه مصري.

بينما وصل سعر طن النحاس الأحمر الخردة إلى 160 ألف جنيه.

بلغ سعر طن النحاس الأصفر حوالي 105,000 جنيه.

سُجلت أسعار الرفوف المصنوعة من النحاس الأصفر عند 299 جنيهًا للكيلو.

سعر النحاس اليوم

أسعار المعادن الأخرى اليوم:

تفاوتت أسعار المعادن في بورصة المعادن، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الألومنيوم بلغ 2,341.00 دولارًا للطن.

سعر البلاتين وصل إلى 925.70 دولارًا للطن.

سعر الزنك بلغ 2,705.00 دولارًا للطن.

سعر البلاديوم سجل نحو 903.00 دولارًا للطن.

سعر الذهب حقق نحو 2,526.80 دولارًا.

سعر الفضة سجل نحو 28.27 دولارًا.

سعر الرصاص سجل نحو 1,972.00 دولارًا.

سعر القصدير وصل إلى 30,499.00 دولار.

سعر النيكل حقق نحو 15,906.50 دولار.

سعر النحاس اليوم

تُعتبر بورصات المعادن مثل بورصة لندن للمعادن مؤشرات رئيسية لأسعار هذه المعادن, وتتغير الأسعار بشكل مستمر بناءً على تقلبات السوق العالمية والأحداث الاقتصادية, وفي السياق المحلي، تلعب أسعار المعادن أيضًا دورًا مهمًا في تحديد تكاليف التصنيع والمنتجات النهائية.

تُعَدّ متابعة أسعار المعادن ضرورية لكل من المستثمرين والصناعيين والمستهلكين على حد سواء، والتي تساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على أحدث المعلومات المتاحة.

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