تعرف على سعر النحاس والمعادن اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في بورصة المعادن

شهد سعر النحاس والمعادن اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 اهتمامًا كبيرًا من قبل المتابعين للأسواق، ويسعى الكثيرون إلى متابعة حركة الأسعار بشكل يومي, لذا تعرض جريدة "الموجز" آخر تحديث لسعر النحاس والمعادن بناءً على بيانات بورصات المعادن المحلية والعالمية.

سعر النحاس في بورصة المعادن

جاءت أسعار النحاس اليوم في بورصة المعادن عند مستوى 4.1425 دولارًا للطن.

وسجل سعر الافتتاح عند 4.1405 دولارًا.

ووصل أعلى سعر للنحاس خلال التداولات إلى 4.1595 دولارًا.

تراجع أدنى سعر له إلى 4.1210 دولارًا، قبل أن يغلق عند مستوى 4.0735 دولارًا.

أسعار النحاس في مصر

تفاوتت أسعار النحاس في السوق المحلية وسوق الخردة اليوم، وجاءت الأسعار كالتالي:

تراوح سعر كيلو النحاس بين 280 و297 جنيهًا مصريًا.

بينما بلغ سعر طن النحاس الجديد 297 ألف جنيه مصري.

وسجل طن النحاس الأحمر الخردة نحو 160 ألف جنيه مصري.

بلغ طن النحاس الأصفر نحو 105 آلاف جنيه مصري.

سجل سعر الكيلو من الرفوف النحاسية 299 جنيهًا.

سعر النحاس اليوم

سعر النحاس الخردة اليوم في مصر

تراوح سعر النحاس الخردة اليوم بين 350 جنية الي 400 جنية للكيلو من النحاس الأحمر.

بلغ سعر النحاس المستعمل اليوم نحو 250 جنية للكيلو الواحد.

أسعار المعادن اليوم في بورصة المعادن

جاءت أسعار المعادن الأخرى في بورصة المعادن على النحو التالي:

بلغ سعر الألومنيوم 2,341.00 دولارًا للطن.

وصل سعر البلاتين إلى 925.70 دولارًا للطن.

سجل الزنك نحو 2,705.00 دولارًا للطن.

بلغ سعر البلاديوم 903.00 دولارًا للطن.

سجل الذهب حوالي 2,526.80 دولارًا.

وصل سعر الفضة إلى 28.27 دولارًا.

سجل الرصاص نحو 1,972.00 دولارًا للطن.

حقق القصدير سعر 31,024.00 دولارًا للطن.

وصل سعر النيكل إلى 15,906.50 دولارًا.

أسعار الحديد في مصر اليوم

جاءت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 وفقًا لأحدث تحديث من المصانع والشركات المحلية:

سعر الحديد اليوم

بلغ سعر حديد المراكبي 41,000 جنيه مصري للطن.

استقر سعر حديد عطية عند 39,000 جنيه مصري.

سجل سعر حديد العشري 38,800 جنيه مصري.

وصل سعر حديد الجيوشي إلى 39,000 جنيه مصري للطن.

حدد سعر حديد سرحان عند 38,800 جنيه مصري.

ثبت سعر حديد الجارحي على 39,000 جنيه مصري للطن.

وصل سعر حديد عز إلى 41,500 جنيه مصري.

بلغ سعر حديد بشاي 41,200 جنيه مصري للطن.

سجل سعر حديد العتال 39,000 جنيه مصري.

استقر سعر حديد المعادي عند 38,800 جنيه مصري للطن.

وصل سعر حديد مصر ستيل إلى 39,000 جنيه مصري للطن.

حدد سعر حديد بيانكو عند 38,800 جنيه مصري للطن.

بلغ سعر حديد المصريين 41,100 جنيه مصري.

سجل سعر حديد الكومي 38,800 جنيه مصري للطن.

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