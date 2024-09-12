سعر النحاس والمعادن اليوم الخميس 12-9-2024 في بورصة المعادن

سعر النحاس والمعادن.. يعد سعر النحاس والمعادن من أهم الخدمات التي يتابعها قطاع كبير من المستثمرين والتجار يوميًا عبر محرك البحث جوجل, خاصةً في ظل التقلبات المستمرة التي شهدتها الأسواق.

سعر النحاس والمعادن

يستخدم النحاس والمعادن في العديد من المجالات مثل الصناعة، الكهرباء، الطاقة، النقل، والبناء بفضل خصائصهم الكثيرة, وترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية سعر النحاس والمعادن اليوم الخميس 12-9-2024, وفقًا لبورصة المعادن.

أسعار النحاس في بورصة المعادن

سجلت أسعار النحاس في بورصة المعادن ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الخميس، 12 سبتمبر 2024, جاءت الأسعار وفقًا للبورصة كما يلي:

سعر النحاس الحالي



وصل سعر النحاس الحالي إلى 4.2295 دولارًا للطن.

سعر الافتتاح والإغلاق



بدأ سعر الافتتاح اليوم عند 4.1660 دولارًا للطن، بينما سجل سعر الإغلاق الأخير 4.0735 دولارًا للطن.



ارتفعت الأسعار بنسبة 2.0900%، ما يعادل زيادة قدرها 0.0865 دولار, سجل أعلى سعر للنحاس حاليًا نحو 4.2375 دولار للطن.

أسعار النحاس اليوم في مصر

شهدت أسعار النحاس اليوم تفاوتًا بين التجار في مختلف المناطق، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر كيلو النحاس الأحمر



تراوحت أسعار كيلو النحاس الأحمر بين 280 و297 جنيهًا.

سعر طن النحاس



بلغ سعر طن النحاس اليوم 297 ألف جنيه.

سعر طن النحاس الأحمر الخردة



سجل طن النحاس الأحمر الخردة سعرًا قدره 160 ألف جنيه.

سعر طن النحاس الأصفر

سعر النحاس اليوم



بلغ سعر طن النحاس الأصفر في بورصة المعادن 105 آلاف جنيه.

سعر كيلو النحاس الأصفر



استقر سعر النحاس الأصفر عند 299 جنيهًا للكيلوجرام.

أسعار النحاس الخردة

تفاوتت أسعار النحاس الخردة وفقًا لجودة المنتج ومكان البيع، وجاءت الأسعار كالتالي:

تراوح سعر كيلوجرام خردة النحاس في مصر بين 200 و400 جنيه مصري.

تفاوتت تكلفة كيلوجرام خردة النحاس الأصفر بين 280 و300 جنيه مصري.

سجل النحاس النقي أسعارًا تتراوح بين 330 و400 جنيه مصري للكيلوجرام.

تراوحت أسعار النحاس المخلوط بين 280 و300 جنيه مصري.

أسعار المعادن الأخرى اليوم

سجلت أسعار المعادن الأخرى استقرارًا نسبيًا، وجاءت الأسعار كما يلي:

بلغ سعر الألومنيوم نحو 2,413.50 دولارًا.

سعر الألومنيوم اليوم

سجل سعر البلاتين حوالي 958.65 دولارًا.

حقق البلاديوم نحو 1,009.78 دولارًا.

سجل سعر الذهب نحو 1,009.78 دولارًا.

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