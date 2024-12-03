ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 في منتصف التعاملات
شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 في منتصف التعاملات، ارتفاعًا نسبيًا بنحو 8 جنيهات في السوق المحلي المصري، حيث شهدت أسعار الأعيرة المختلفة بعد تقلبات طفيفة خلال الأيام الماضية، وجاءت أسعار الذهب كالتالي:
ينشر “ الموجز” سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في منتصف التعاملات, وفقًا لمنصة “جولد بيليون”.
أسعار الذهب اليوم
عيار 24
- سعر الشراء: 4208 جنيهات
- سعر البيع: 4195 جنيهًا
عيار 22
- سعر الشراء: 3857 جنيهات
- سعر البيع: 3846 جنيهًا
عيار 21 (الأكثر تداولًا في مصر)
- سعر الشراء: 3682 جنيهًا
- سعر البيع: 3672 جنيهًا
عيار 18
- سعر الشراء: 3156 جنيهات
- سعر البيع: 3147 جنيهًا
عيار 14
- سعر الشراء: 2455 جنيهًا
- سعر البيع: 2455 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب
- سعر الشراء: 29,456 جنيهًا
- سعر البيع: 29,446 جنيهًا
أسعار الأونصة عالميًا
- سعر الشراء: 2654 دولارًا
- سعر البيع: 2653.5 دولارًا
سعر الدولار مقابل الجنيه
- سعر الشراء: 49.79 جنيهًا
- سعر البيع: 49.29 جنيهًا
يشهد السوق المحلي ترقبًا لتغيرات أسعار الذهب عالميًا مع استمرار تأثير العوامل الاقتصادية العالمية، مثل أسعار الفائدة الأمريكية وتحركات الدولار. يُنصح المستثمرون بمتابعة التحديثات المستمرة للأسعار قبل اتخاذ قرارات البيع أو الشراء.
أسعار السبائك الذهبية اليوم
- سجل سعر سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24: 4282.86 جنيهًا
- سجل سعر سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24: 42768.57 جنيهًا
- سجل سعر سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24: 427685.71 جنيهًا
- سجل سعر سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24: 4246857.14 جنيهًا
- سجل سعر سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24: 66505.43 جنيهًا
- سجل سعر سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24: 85537.14 جنيهًا
- سجل سعر سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24: 106921.43 جنيهًا
- سجل سعر سبيكة ذهب 250 جرام عيار 24: 1062214.29 جنيهًا
- سجل سعر سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24: 21384.29 جنيهًا
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أسعار الذهب اليوم السبت 30-11-2024 تحديث لحظي... عيار 21 بكام؟
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